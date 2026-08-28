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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü filosuna 74 yeni araç katıldı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü filosuna 74 yeni araç katıldı
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş, trafik ve güvenlik hizmetlerini güçlendirmek için 40 motosiklet ve 34 araç olmak üzere toplam 74 yeni vasıtayı hizmete aldı. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, araçlar dualarla il genelindeki birimlerin kullanımına sunuldu.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünün hizmetlerinde kullanılmak üzere sağlanan 74 yeni araç törenle hizmete alındı.

Kentin asayiş, trafik ve güvenlik hizmetlerine katkı sağlamak amacıyla polis teşkilatının araç filosu güçlendirildi. Bu kapsamda, Kocaeli Emniyet ve Asayiş Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği tarafından emniyet birimlerinin sahada daha etkin hizmet verebilmesi amacıyla 40'ı motosiklet, 34'ü araç olmak üzere toplam 74 yeni vasıta tahsis edildi.

Yeni araçlar için düzenlenen hizmete alım törenine İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da katıldı. Edilen duaların ardından vasıtalar il genelindeki ilgili emniyet birimlerinin kullanımına sunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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