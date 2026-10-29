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Kocaeli'de sarı kodlu uyarıyla motosiklet ve motokuryelere trafik yasağı geldi

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Kocaeli'de olumsuz hava şartları nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı geçici olarak yasaklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısı kapsamında yasak, bugün saat 19.00'dan cuma günü saat 07.00'ye kadar uygulanacak.

Kocaeli'de beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı geçici olarak yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Kocaeli için sarı kodlu uyarı yapılırken, olumsuz hava şartlarının cuma günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bu kapsamda motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin bugün saat 19.00'dan cuma günü saat 07.00'ye kadar trafiğe çıkmaları tedbiren yasaklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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