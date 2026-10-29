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Kocaeli'de sarı kodlu hava uyarısı nedeniyle 29 Ekim fener alayı iptal edildi

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Kocaeli'de sarı kodlu hava uyarısı nedeniyle 29 Ekim fener alayı iptal edildi
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Kocaeli Valiliği, Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısı nedeniyle 29 Ekim fener alayının iptal edildiğini açıkladı. Olumsuz havanın 29 Ekim sabahından 30 Ekim akşamına kadar sürmesi bekleniyor; İzmit'te saat 18.30'da planlanan etkinlik yapılmayacak.

Kocaeli'de olumsuz hava şartları nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenmesi planlanan fener alayı iptal edildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre kent için sarı kodlu uyarı yapıldığı bildirildi. Olumsuz hava şartlarının 29 Ekim sabahından 30 Ekim akşamına kadar sürmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, bugün saat 18.30'da İzmit'teki Kültür Tepesi Atatürk Anıtı ile Milli İrade Meydanı arasında yapılması planlanan fener alayının iptal edildiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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