Kocaeli'de Motosikletli Kaza Geçirdi

Kocaeli'de Motosikletli Kaza Geçirdi
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Kocaeli'de Motosikletli Kaza Geçirdi
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, D-130 karayolu 4 Temmuz Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 ERR 008 plakalı otomobil ile 34 KRB 105 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TAYYAR ÖZTOPRAK - Yerel
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