Üye Girişi
Haberler
Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı

Ateşkes tamam mı devam mı? Hamas'tan kritik açıklama
Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Narin davasında mahkemeden itirafçı Nevzat'a soğuk duş
Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır

Soylu'nun terör örgütünü dağıtmak için bir önerisi var
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı

Kocaeli'de Lise Öğrencilerine Gayret Gemi Müzesi Ziyareti Düzenlendi

Kocaeli'de Lise Öğrencilerine Gayret Gemi Müzesi Ziyareti Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, 'Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi' kapsamında lise öğrencilerini Gayret Gemi Müzesi'nde ağırladı. Etkinlik, gençlerin milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmeyi hedefliyor.

Kocaeli'de polis ekipleri, gençlerin milli birlik ve beraberlik duygularının pekiştirmek amacıyla lise öğrencilerini Gayret Gemi Müzesi'ni gezdirdi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği, "Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi" çerçevesinde etkinlik düzenlendi. Terör örgütlerinin eleman temin edilmesinin engellenmesi, gençlerin milli ve manevi duygularının pekiştirilmesi, devlete ve millete olan bağlılıkların artırılması amacıyla düzenlenen etkinlikte, Dilovası ilçesinde bulunan GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Gayret Gemi Müzesi'ni gezdi. Gayret Gemi Müzesi'ni gezen 40 öğrenci ve öğrencilere refakat eden öğretmenler, gemiye hayran kaldı. Müzeden düzenlenen gezi sonrasında polis ekipleriyle yemekte buluşan öğrenciler, etkinlik için emeği geçen herkese teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Deprem bölgelerinde o süre uzatıldı
img

Salih Müslim'i ağlatan TSK operasyonu: Çok ağır kayıplarımız var
img

Enis Destan, ilişkisini onaylamayan annesini sildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Özdemir'den Suriye'deki geçici hükümetin Türkiye'ye yönelik vergi hamlesine tepki

Suriye'nin Türkiye kararı iş insanı Nihat Özdemir'i küplere bindirdi
TFF ile anlaşma sağlandı! Her hafta 6 maç şifresiz yayınlanacak

TFF ile anlaşma sağlandı! Her hafta 6 maç şifresiz yayınlanacak
Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın doğum yardımı için çok konuşulacak yorum

Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın açıkladığı doğum yardımına olay yorum
Ailesini katleden polis memurundan kan donduran savunma

Ailesini katleden polis memuru kendini böyle savundu
Erdoğan'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi
Akaryakıta yeni zam geliyor

Akaryakıta yeni zam geliyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.