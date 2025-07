Kocaeli'de Kaybolan Kedi İçin 10 Bin TL Ödül İlanı

Kocaeli'de yaşayan Zülfi Satar, 3 yaşındaki sağır kedisi Pars'ın kaybolmasının ardından günlerdir sokak sokak geziyor. Kedisini bulana 10 bin TL ödül vereceğini duyuran Satar, gözyaşları içinde "Nerede bir beyaz kedi görsem, Pars'ın bana geldiğini zannediyorum ama yaklaştığım zaman benim kedim olmadığını görüyorum. Onu çok özledim" dedi.

Gölcük ilçesinde yaşayan emekli Zülfi Satar (46), "Pars" isimli kedisinin 22 Haziran'da evinin önünden kaybolmasıyla büyük bir üzüntü yaşıyor. "Ankara kedisi" cinsi olan ve sağır olduğu belirtilen Pars'ın kaybolmasıyla yıkılan Satar, gündüzleri çalışıyor, akşamları ise sokak sokak gezerek onu arıyor.

Satar, Pars'ın fotoğraflarını Gölcük'teki hemen her sokak, duvar ve direğe asıyor. Sosyal medya hesaplarından kayıp ilanları paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmaya çalışan Satar, her karşılaştığı insana durup aynı soruyu soruyor. Bir an önce Pars'a kavuşmayı umut eden Zülfi Satar, kedisini bulana 10 bin TL ödül vereceğini de duyurdu.

"Görenlerin, duyarlı insanların bana yardımcı olmalarını istiyorum"

Kedisini sadece Gölcük'te değil, çevre ilçelerde de aradığını söyleyen Zülfi Satar, "Gölcük'te oturuyorum ama şuanda İzmit'teyim. Gölcük'te kedimin fotoğraflarını bütün sokaklara, apartmanlara ve caddelere astım. Belki İzmit'e gelmiştir ya da birileri görmüştür diye İzmit'e geldim. İzmit'te her tarafa parklara, sokaklara, ağaçlara kaybolan kedimin fotoğrafını asıyorum. Gerçekten görenlerin, duyarlı insanların bana yardımcı olmalarını istiyorum" dedi.

"Benim için çok özeldi"

Satar, Pars'ın kendisi için çok özel olduğunun altını çizerek, "İnsanlar kedilere belki hayvan gözüyle bakıyor ama ben hayvan gözüyle bakmadım, evlat gözüyle baktım. Gündüzleri çalışıyorum ama geceleri sokaklara çıkıp kedimi arıyorum. Bazen geceleri telefonum çalıyor, 'kedinizi gördük' diyorlar bir heyecanla, hışımla gidiyorum ama benim kedim olmuyor. Bu bile beni heyecanlandırıyor. Ümidimi kesmedim. Pars'ı gören biri illa ki olacaktır. Beni Pars'ıma kavuştururlar minnettar olacağım" diye konuştu.

"Pars'ı böyle kaybetmek beni çok üzdü"

Kedisini aramaya devam edeceğini ifade eden Satar, "Annesi Pamuk 2 ay önce hayatını kaybetti. Pars'ı da böyle kaybetmek beni çok üzdü" şeklinde konuştu.

"Dışarıya çıktığımızda onu omzumda gezdiriyordum"

Pars'ın fiziksel özelliklerini de paylaşan Zülfi Satar, "Masmavi gözleri, uzun tüyleri var. Çipli, evcil bir kedi. İnsanlarla oynamayı çok sever. Pek yerde gezmez. Ben onu dışarıya çıktığımızda omzumda gezdiriyordum. Birlikte alışveriş merkezlerine, parklara giderdik" ifadelerini kullandı.

"Ne olur bana yardım edin"

Gözyaşlarına hakim olamayan Zülfi Satar, yardım çağrısını şu sözlerle yineledi:

"Annesinden geriye Pars kalmıştı. Pars'ın yokluğuna çok üzülüyorum. Ben onu kedi değil, evlat olarak gördüm. Geceleri sokaklarda geziyorum, belki bir ses gelir, kokumu alır diye onu arıyorum. Sabaha kadar uykusuz kalıyorum çünkü onunla ilişkim farklıydı. Bir evlat, bir oğul gibiydi. Birbirimize bağlıydık. Ne olur bana yardım edin. Nerede bir beyaz kedi görsem, Pars'ın bana geldiğini zannediyorum ama yaklaştığım zaman benim kedim olmadığını görüyorum. Onu çok özledim. O bensiz yapamaz, benim kokum olmadan yapamaz. Bende onun kokusunu çok özledim. Gördüğüm her insanı durdurup, 'Kedimi gördünüz mü?' diye sorasım var" - KOCAELİ