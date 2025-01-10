Kocaeli'de İki Arkadaş Ocak Ayında Denize Girdi

Sakarya'dan Kocaeli'nin Kandıra ilçesine giden iki arkadaş, deniz sezonunu erken açtı. Yeni yılda sağlık ve mutluluk dileyen arkadaşlar, kendilerini Ocak ayında Karadeniz'in serin sularına bıraktı.

Hava sıcaklıklarının 20 dereceye yaklaştığı bugünlerde, Uğur Kurt ve arkadaşı, Sakarya'dan Kocaeli'nin Kandıra ilçesine gitti. Burada bir sahilde duran iki arkadaş adeta kış ayında yazdan kalma günler yaşadı. Deniz sezonu erken açan arkadaşlar, suya girdikleri anı cep telefonuyla kayda aldı. Denize girdikleri anları cep telefonuyla kaydeden Uğur Kurt, "10 Ocak 2025 denize giriyoruz. Herkese iyi ve sağlıklı seneler" diyerek Ocak ayında Karadeniz'in serin sularında kulaç attı. - KOCAELİ