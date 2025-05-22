Kocaeli'de 7.2 Şiddetinde Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Kocaeli'de 7.2 şiddetindeki deprem senaryolu tatbikat gerçeği aratmadı. 13 ilden destek ekiplerin geldiği tatbikatta, 109 noktada 2 bin 500 personel çalışma yaptı.

Kocaeli'de 13 ilden ekiplerin katılımıyla 7.2 şiddetinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Kocaeli'de düzenlenen tatbikat, Kocaeli Valiliği ile AFAD İl Müdürlüğünce koordine edildi. Darıca merkezli 7.2 şiddetinde meydana gelen deprem senaryosunda Kocaeli ile beraber Yalova ve Sakarya'da yıkım meydana geldi. Senaryoya göre, yıkım sonrasında ekipler, binalarda ve hastane gibi 109 noktada çalışma gerçekleştirdi. Tatbikat, gerçeği aratmadı.

"13 ilden destek ekip geldi"

Tatbikata ilişkin açıklama yapan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Bugün ilimizde Afet Müdahale planımızın uygulanmasına ilişkin tatbikat gerçekleştiriyoruz. Darıca merkezli 7.2 şiddetinde deprem senaryosu üzerinde çalışma yapıyoruz. Tüm kamu, kurum ve kuruluşlarımızla beraber çalışıyoruz. Sakarya ve Yalova'nın da dahil olduğu bölgesel tatbikat yapıyoruz. 13 ilden destek ekip olarak geldi. 109 lokasyonda aktiviteler devam etmekte. Enkaz, barınma alanları gibi 109 noktada destek ekiplerle beraber tatbikat devam ediyor. Buradaki amaç, yaptığımız planların uygulanabilirliğini görmek. Planda sorumlu kamu kurum ve kuruluşların, varsa eksikliklerini görmek. Afet ve deprem yaşadığımız durumda can ve mal kaybını en aza indirebilmek adına onları gözden geçirmek için çalışıyoruz. Muhtemel depremde hazırlıklı olmak durumundayız. Vatandaşlarımızla beraber herkesin hazırlıklı olması gerekiyor." diye konuştu.

"Tatbikata 2 bin 500 personel iştirak etti"

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan ise "Bu yıl 59'u yerel, 14'ü bölgesel ve 1'i de ulusal olmak üzere toplam 74 tatbikat planladık. Bugün Kocaeli'de çevre illeri de kapsayan tatbikat gerçekleştiriyoruz. Tatbikata 2 bin 500 personel iştirak etti. Yaklaşık 300 araç tatbikata dahil oldu. Toplamda çevre illeri de kapsayacak şekilde 491 olay sürümü üzerine bu tatbikatı gerçekleştiriyoruz. Planlarla ilgili ne kadar tatbikat yaparsak ne kadar başarılı olursak afetler konusunda tedirginliklerimiz o kadar azalır. Bütün TAMP dahilinde paydaşlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, arama kurtarma ekipleri, hepsini bu tatbikata dahil ediyoruz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ