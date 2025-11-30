Haberler

Kocaeli açıklarında tanker saldırısı: Fuel-oil sızıntısı başladı

Güncelleme:
Kandıra ilçesi Kefken açıklarında 'KAIROS' tankerine yapılan saldırı sonucu fuel-oil sızıntısı meydana geldi. Yangınla mücadele devam ediyor, 25 personel tahliye edildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında, "VIRAT" isimli diğer bir tankerle eş zamanlı olarak saldırıya uğrayan "KAIROS" tankerinde fuel-oil sızıntısı başladığı, demir atamayan geminin 4 mil sürüklendiği öğrenildi.

Türk karasularına yaklaşık 28 mil uzaklıkta vurulan ve ardından yangın çıkan gemide soğutma çalışmaları sürerken, gemiden denize fuel-oil sızıntısı başladığı bildirildi.

Edinilen son bilgilere göre, isabet almasının ardından kontrol sistemleri devre dışı kalan gemi demir atamadı. Rüzgar ve akıntının etkisiyle bulunduğu noktadan yaklaşık 4 mil sürüklenen tankere, hareket halinde olması nedeniyle sızıntı önleyici önlem alınamadığı bildirildi.

Ne olmuştu?

Karadeniz'in Türk münhasır ekonomik bölgesinde hareketli saatler yaşanmış, Gambiya bandıralı "KAIROS" ve "VIRAT" isimli iki ayrı ticari gemi, dış etkiyle vurulmuştu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri, isabet alan ve yangın çıkan KAIROS tankerindeki 25 personeli başarılı bir operasyonla tahliye etmişti. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, "KAIROS isimli tankerdeki 25 personelin ekiplerimizce sağlıklı bir şekilde tahliye edilmesi sonrası, KURTARMA-12 römorkörümüz ve NENE HATUN acil müdahale gemimiz gece boyu gemideki yangına müdahale etmiş olup soğutma çalışmaları aralıksız devam etmektedir" denilmişti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
