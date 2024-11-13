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KOAH ve Astım Hastaları Çankırı'da Doğa Yürüyüşü ile Rahatladı

KOAH ve Astım Hastaları Çankırı'da Doğa Yürüyüşü ile Rahatladı
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Çankırı'da gerçekleştirilen 'Daha Güçlü Bir Nefes Projesi' kapsamında KOAH ve astım hastaları, Eldivan Bülbülpınarı Ekoturizm Rotası'nda doğa yürüyüşü yaparak sağlık buldu. Hastalar, temiz havanın iyileştirici etkisini vurguladı.

Türkiye'nin dört bir yanından Çankırı'ya gelen KOAH ve astım hastaları, Eldivan Bülbülpınarı Ekoturizm Rotasında doğa yürüyüşü yaparak rahat bir nefes aldı.

Çankırı'da, Çankırı Valiliği ile çeşitli kurumların işbirliği ile gerçekleştirilen 'Daha Güçlü Bir Nefes Projesi', KOAH ve astım hastalarına umut olmaya devam ediyor. Proje çerçevesinde doğayla buluşan KOAH ve astım hastaları, "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" mottosuyla Eldivan Bülbülpınarı Ekoturizm Rotasında doğa yürüyüşü yaparak rahat bir nefes aldı. Yürüyüşü tamamlayan hastalar, kendilerine temiz havanın iyi geldiğini ve iyileşme süreçlerinde büyük önem taşıdığını belirtti.

Tedavi görmek için Konya'dan Çankırı'ya gelen Yücel Yavuz, "Çankırı'daki bu projeye astım hastası olduğum için geldim. Projenin 13 günündeyiz ve faydasını da gördüm. Mağaranın kesinlikle faydası var. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim. Temiz havada yürüdük, bizi rahatlattı. Hastalığımda yüzde 70 oranında iyileşme olduğunu düşünüyorum. Rahat nefes alabiliyorum" dedi.

Tedaviden sonra daha rahat yürüyebildiğini belirten Sevda Uysal, "Bu projeyi haberlerde gördüm. Araştırıp geldim. Çok memnunum iyi ki de gelmişim. Doğayla buluşunca nefesim daha çok açıldı. Daha rahat yürüdüm. Buraya geldiğimden bu yana hiç ilaç kullanmadım. Gayet güzel yokuş yürüyorum. Herkese tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Çocuklarını tedavi ettirmek için Gaziantep'ten Çankırı'ya gelen Veysel Kartal ise, "Çocuklarım astım hastası olduğu için onları tuz mağarasına getirdim. Buranın havası çok güzel. Gaziantep'ten geldik. Umarım şifa buluruz" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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