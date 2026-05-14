Klozete düşen kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

Nevşehir'de banyoda açık bırakılan klozete düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Güzel Yurt Mahallesi Şehit Polis Ahmet Kara Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde banyoda açık bırakılan klozete zıplayan yavru kedi içine düştü. Kedinin sesini fark eden ev sahipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipler, klozeti sökerek sıkıştığı yerden çıkardıkları kediyi kurtardı.

Kurtarılan yavru kedi, ev sahipleri tarafından saç kurutma makinesiyle kurutuldu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yavru kedi, yaşadığı korkunun ardından yeniden güvenli alana alındı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı