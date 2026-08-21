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Klimada mahsur kalan kedi plaj çantasıyla kurtarıldı

Klimada mahsur kalan kedi plaj çantasıyla kurtarıldı
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Antalya’nın Serik ilçesinde Berat Yıldırım, klima motorunun üzerinde mahsur kalan kedisini sıra dışı ve zekice bir yöntemle kurtardı.

Antalya'nın Serik ilçesinde Berat Yıldırım, klima motorunun üzerinde mahsur kalan kedisini sıra dışı ve zekice bir yöntemle kurtardı. Yıldırım, kablolara bağladığı plaj çantasını balkondan sarkıtıp kedisini yukarıya çekmeyi başardı.

Kadriye Mahallesi'nde sabah uyandıklarında kedilerinden birini göremeyen Yıldırım çifti, evde arama çalışması başlattı. Balkondan gelen kedi seslerini takip eden Berat Yıldırım, yavru kedisinin klima motorunun üzerinde mahsur kaldığını fark etti. Kedisini güvenli bir şekilde aşağıya indirmek için harekete geçen Yıldırım, evde bulunan plaj çantası ile kabloları birbirine sıkıca bağlayarak bir kurtarma mekanizması oluşturdu. Çantayı aşağıya sarkıtarak kedisinin içine girmesini sağlayan Yıldırım, tüm güvenlik önlemlerini alarak nefes kesen operasyonu başarıyla tamamladı.

Yaşadığı sıra dışı kurtarma sürecini anlatan Berat Yıldırım, "İki kedimiz var. Normalde her sabah kalktığımızda kedilerimiz yanımıza geliyordu. Fakat bir tanesini göremedik. Göremeyince eşimle birlikte aramaya başladık. Daha sonra sesini duyduktan sonra balkona çıktık ve kedimizi klima üzerinde gördük. Nasıl çıkaracağımızı düşünürken, elimizde bulunan çanta ile kabloları birleştirerek çıkarma gayretinde bulunduk. Güvenli şekilde çıkardık. Kabloları da güvenli şekilde bağladık ve kedimize kavuştuk, mutluyuz ve sevinçliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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