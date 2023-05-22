Klasik araçlar da düğünlere gelin gibi süsleniyor

Eskişehir'de yılların çiçekçisi Hasan Bahçeci, düğün sezona giriş yapılmasıyla birlikte evlenecek çiftlerin klasik araçlara yöneldiklerini belirterek, araçları adeta gelin gibi süslediğini söyledi.

Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte çiçekçilerde araç süsleme mesaisi yaşanıyor. Dünya evine girecek çiftler istedikleri özel modelleri belirleyip, daha sonra seçtikleri araçları süsletmeye başladı. Evlenecek çiftler düğün aracı olarak daha çok klasik araçlara yönelirken, çiçekçiler bu durumun ayrı bir havasının olduğunu söyledi. Eskişehir'de 35 yıldır çiçekçilik işiyle uğraşan Hasan Bahçeci, düğün sezonunun açılmasıyla birlikte evlenecek çiftlerin araç süsletme telaşının başladığını ifade ederken, süsleme için klasik araçların öncelikli olduğunu belirtti. Araç süsleme işinin dikkat gerektiren bir iş olduğunu dile getiren Bahçeci, çiftlerin klasik araç süsleterek nostaljik bir havada dünya evine girmeyi istediklerini dile getirdi.

"Zevk alarak, dikkatli bir şekilde araçları süslüyoruz"

Düğün sezonuna girilmesiyle birlikte araç süsleme, gelin çiçeği ve gelin buketi hazırlama gibi işlerin yoğunlaştığını aktaran Bahçeci, hafta sonlarında araç süsleme işlerine ağırlık verdiklerini vurgulayarak, "İşlerimiz şu anlık çok iyi gidiyor. Birkaç tane araç süsleme siparişimiz var. Hafta sonları daha yoğun geçiyor. Bazı arabalarımız bu şekilde klasik oluyor. Bu tarz araçları süslemesi de keyifli oluyor. Zevk alarak, dikkatli bir şekilde araçları süslüyoruz. Müşteriler kendi seçtiği özel bir model veya bizim tasarladığımız modelleri beğeniyor. Araca hangi renk daha iyi gidecekse onu seçiyoruz. Müşterilerimizin isteğine göre hangi model hoşlarına gidiyorsa süsleme yapıyoruz. Çoğu zaman da süsleme yapıldıktan sonra müşteriler kendi sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Bu da bizi daha çok motive ediyor. Yaptığımız işin beğenilmesi iyi bir şey. Bu aylar çiçeklerin bol olduğu zamanlar. Her çeşit çiçekten buket hazırlıyoruz. Araçların camlarına kendi yazılar yazdıranlar da oluyor. Mesela 'Üzülme annesi, kızın kalbimin bir tanesi', 'Her şey bir terzinin gönüllerimize attığı ilmek ile başladı' gibi dikkat çekici yazılar yazılıyor. Evlenecek çiftleri Allah mesut etsin. Hepsinin yolu açık olsun" diye konuştu. - ESKİŞEHİR