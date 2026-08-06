KKTC'de sıcak hava mesai yasağı

KKTC'de yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle 5-15 Ağustos tarihleri arasında 12.00 ile 16.00 saatleri arasında açık havada ve sürekli güneş altında çalışma yasaklandı. Tarım ve inşaat sektöründe ise işverenlere erken mesai uygulaması imkanı tanındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) etkisini artıran yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle açık havada ve sürekli güneş altında çalışma geçici olarak yasaklandı. KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Dairesi'nin yüksek hava sıcaklığı tahminleri ile çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla, 22/1992 sayılı İş Yasası'nın 36'ncı maddesi uyarınca yeni bir düzenleme yapıldığı bildirildi. Açıklamada 5 Ağustos 2026 ile 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında 12.00 ile 16.00 saatleri arasında açık havada ve sürekli güneş altında çalışma yapılmasının yasaklandığı kaydedildi. Bakanlık, uygulamanın özellikle yüksek sıcaklığa doğrudan maruz kalan çalışanların sıcak çarpması, aşırı sıvı kaybı ve benzeri sağlık risklerinden korunmasını amaçladığını belirtti. Açıklamada, meskun mahal dışında yürütülen tarım ve inşaat faaliyetlerinde ise çalışmaların güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla işverenlerin mesai başlangıç saatlerini daha erken saatlere çekebileceği ifade edildi. Bu kapsamda, erken işe başlama uygulaması çerçevesinde inşaat sahalarına agrega, hazır beton, diğer inşaat malzemeleri ile iş makinelerinin taşınması ve sevkiyat saatlerinin işverenler tarafından belirleneceği kaydedildi.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, alınan tedbirlere tüm tarafların hassasiyetle uymasının çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, işverenlere gerekli organizasyonları yapmaları ve iş sağlığı ile güvenliği tedbirlerini eksiksiz uygulamaları çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı