Lefkoşa'da 15 Temmuz'un 10. yılı anıldı

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) KKTC tarafından Lefkoşa'da düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nün 10. yılı anma programında, 15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok darbe girişimi gecesinde yaşadıklarını anlattı. Programda yapılan konuşmalarda 15 Temmuz'un milli iradenin zaferi olduğu vurgulanırken Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türk milletinin iradesinin hiçbir güç tarafından teslim alınamayacağını söyledi.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) KKTC tarafından Lefkoşa'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Programa Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bakanlar, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Hala Sultan Camii İmamı tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, KKTC Din İşleri Başkanı Hakan Moral tarafından 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.

Programın açılışında konuşan UID KKTC Başkanı Fadıl Şanverdi, 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişimi değil, milletin bağımsızlığına ve devletin varlığına yönelik bir işgal girişimi olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve milletin direnişi sayesinde hain kalkışmanın bertaraf edildiğini söyledi. 15 Temmuz şehitlerinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Şanverdi, "O gece milyonlarca insan bayrağına, ezanına ve vatanına sahip çıkmak için meydanlara çıktı.Göğüslerini tankalra siper ettiler. Bizlere düşen görev, bu direnişi sadece hatırlamak değil gelecek nesillere aktarmaktır" ifadelerini kullandı.

Başçeri: "Milletin iradesine çarptılar"

Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise konuşmasında, 15 Temmuz'un Türk milletinin demokrasiye ve devletine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, Türkiye'nin yıllar boyunca yalnızca dış tehditlerle değil, içeriden yöneltilen girişimlerle de mücadele ettiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı'dan sonra bağımsızlığını koruyabilmek için birçok badire atlattığını ifade eden Başçeri, "Çok zor bir coğrafyadayız. Türkiye Cumhuriyeti, dışarıdaki güçlerin içimize saldığı terör örgütleriyle, ideolojik yapılarla mücadele etti. Birliğimizi ve beraberliğimizi bozmak için her türlü yolu denediler. Sonunda milli ve manevi değerlerimizi istismar ederek devletin kurumlarına sızdılar, halkın iradesine ipotek koymaya çalıştılar" dedi.

FETÖ'nün dini kavramları istismar ederek devlet içerisinde örgütlendiğini belirten Başçeri, "Hizmeti, himmeti, cemaati ve İslam dininin en kutsal kavramlarını kullanarak insanların zihinlerini istismar ettiler. Sızdıkları kurumlar aracılığıyla milletin iradesini teslim almak istediler. Ancak 15 Temmuz gecesi milletin iradesine çarptılar ve Türk milletinin devletine, demokrasisine ve cumhuriyetine sahip çıkacağını bütün dünyaya gösterdiler" diye konuştu.

Türk milletinin iradesinin her türlü girişimin üzerinde olduğunu vurgulayan Başçeri, "Bu halkın iradesi var olduğu müddetçe zafer her zaman Türk milletinin olacaktır. Kim gelirse gelsin, hangi plan yapılırsa yapılsın bu millet iradesini teslim etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gecesinde Kıbrıs Türk halkının da Türkiye'nin yanında yer aldığını dile getiren Başçeri, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Kıbrıs Türkü o gece Büyükelçiliğimiz önüne gelerek desteğini ve manevi birlikteliğini gösterdi. O gün kalbi Türkiye ile birlikte attı" dedi.

Başçeri, darbe girişimini fırsat olarak gören bazı Rum çevrelerine de değinerek, "Ertesi gün Ankara'da görev yaptığım sırada bazı Rum çevrelerinin 'Türkiye kendi derdiyle uğraşırken Girne'ye gidebilirdik' yönündeki açıklamalarını okuduk. Buyursunlar. Kıbrıs Türkü de Türk halkı da burada. Nasıl 15 Temmuz'da milletin iradesine zincir vurulmasına izin verilmediyse, Kıbrıs Türkü'nün varlığına yönelik hiçbir girişime de izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda 15 Temmuz şehitlerini rahmetle anan Başçeri, gazilere sağlıklı ömürler dileyerek "Allah Türk milletine bir daha böyle bir sınav yaşatmasın. Ancak yaşanacak her sınavdan da milletimizin birlik ve beraberlikle başarıyla çıkacağına inanıyorum" dedi.

Öztürkler: "Türkiye'nin gücü KKTC'nin de gücüdür"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de konuşmasında 15 Temmuz gecesi Türk milletinin demokrasiye, milli iradeye ve bağımsızlığına sahip çıktığını belirterek, hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve milletin direnişi sayesinde başarısızlığa uğratıldığını söyledi. Kıbrıs Türk halkının da o gece ana vatan Türkiye'nin yanında yer aldığını ifade eden Öztürkler, "O gece demokrasi uğruna canını hiçe sayan, bayrağına ve vatanına sahip çıkan 240'ı aşkın kahyraman şedimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, onların sa fedakarlıkları Türk milletinin havzasında sonsuna kadar yaşayacaktır" dedi.

Olçok: "251 yıkılan dünyadan bahsediyoruz"

Programın söyleşi bölümünde konuşan 15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi ve Abdullah Tayyip Olçok'un amcası Cevat Olçok ise darbe girişimi gecesinde yaşadıklarını anlattı. Şehitlerin yalnızca rakamlarla ifade edilmemesi gerektiğini vurgulayan Olçok, "Bugün 251 diyoruz ama aslında 251 yıkılan dünyadan bahsediyoruz. O gün insanlar devletimizi, bayrağımızı ve vatanımızı korumak için tankların önüne çıktı. En büyük emanetimiz devletimiz ve bayrağımızdır" dedi.

15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini belirten Olçok, "1980 darbesini, 27 Nisan'ı, 2013'teki girişimleri ve 15 Temmuz'u yaşadık. Tarihten ders almalıyız. Bir daha bunlar yaşanmasın diye bütün ayrılıkları bir kenara bırakıp devletimize sahip çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.

Program, sanatçı Uğur Işılak'ın seslendirdiği eserlerin ardından sona erdi. Etkinlikte 15 Temmuz şehitleri bir kez daha dualarla anıldı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı