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KKTC 5. Cumhurbaşkanı Tatar, Anamur Adalet Sarayını ziyaret etti

KKTC 5. Cumhurbaşkanı Tatar, Anamur Adalet Sarayını ziyaret etti
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KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'in Anamur ilçesinde Anamur Adalet Sarayı'nı ziyaret ederek Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı ile bir araya geldi. Ziyarette kardeşlik, iş birliği ve adalet hizmetlerinin güçlendirilmesi vurgulandı.

KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anamur Adalet Sarayını ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'in Anamur'da ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu. Tatar, programları çerçevesinde Anamur Adalet Sarayını da ziyaret ederek Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı ile bir araya geldi. İlçe Kaymakamı Kemal Duru'nun da eşlik ettiği programda kardeşlik ve iş birliği mesajı verildi.

Yenilenen ve restore edilen Anamur Adalet Sarayında incelemelerde de bulunan Tatar, binanın yeniden hizmete hazır hale getirilmesinde büyük emek sarf eden Başsavcı Çatlı'ya teşekkürlerini iletti. Tatar, Başsavcı Çatlı'nın süreç boyunca gösterdiği özverili gayret, titiz çalışma ve koordinasyon için özel olarak takdirlerini dile getirdi. Tatar, bu tür yatırımların hem Anamur halkına hem de adalet hizmetlerinin daha etkin ve hızlı yürütülmesine önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Tatar, Anamur'un KKTC'ye en yakın nokta olması nedeniyle taşıdığı stratejik öneme dikkat çekerek, turizm, tarım, su kaynakları ve kültürel iş birliği alanlarında ortak projelerin geliştirilmesinin önemini bir kez daha hatırlattı. Ziyaret sırasında adalet, güvenlik ve kurumlar arası iş birliğinin önemi üzerinde duruldu.

İlçe protokolüyle gerçekleştirilen görüşmelerde, Anamur'un KKTC'ye tanıtımı ve karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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