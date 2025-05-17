KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uzungöl'de vatandaşlarla buluştu

Bir dizi program için Trabzon'a gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ü gezdi.

Beraberindekiler ile sabah saatlerinde Çaykara ilçesindeki Uzungöl'e gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, göl çevresinde gezerek vatandaşlarla selamlaştı, sohbet etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, doğaya ve göle hayranlığını dile getirirken, bir işletmede bulunan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kuymak yerken hazırlanan balmumu heykeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - TRABZON