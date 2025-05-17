KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uzungöl'de vatandaşlarla buluştu

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uzungöl'de vatandaşlarla buluştu
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Trabzon'un Uzungöl turizm merkezini ziyaret ederek doğa ile buluştu ve vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaret sırasında Cristiano Ronaldo'nun balmumu heykeli ile fotoğraf çektirdi.

Bir dizi program için Trabzon'a gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ü gezdi.

Beraberindekiler ile sabah saatlerinde Çaykara ilçesindeki Uzungöl'e gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, göl çevresinde gezerek vatandaşlarla selamlaştı, sohbet etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, doğaya ve göle hayranlığını dile getirirken, bir işletmede bulunan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kuymak yerken hazırlanan balmumu heykeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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