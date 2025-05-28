KKKA Hastalığına Karşı Korunma Yöntemleri Açıklandı

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, mevsim nedeniyle görülme sıklığı artan öldürücü Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kenelere karşı korunma yöntemlerini açıkladı.

Havaların ısınmasıyla birlikte, KKKA hastalığı vakalarının artması nedeniyle kene mücadelesi oldukça önem arz ediyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Müdürü İbrahim Sağlam, sahada tarımsal ve hayvansal üretim yapan çiftçileri KKKA hastalığına karşı uyardı ve kene mücadelesine dikkat çekti. Müdür İbrahim Sağlam, "Mücadele, keneleri taşıyan hayvan türlerinin ve hayvanların yaşadığı ortamların ilaçlanması ile mümkündür. Mücadele anlamında, doğrudan hayvanları kene istilasından korumak ve bunun için de veteriner hekimler tarafından önerilen kene ilaçlarını kullanmak suretiyle KKKA hastalığına karşı güvende olmak mümkün olacaktır" dedi.

"Pantolonlar çorapların içine sokulmalı"

Hastalıkla mücadelede kişisel korunma tedbirlerinin oldukça önemli olduğunun altını çizen İbrahim Sağlam, "Yüksek ölüm oranına sahip KKKA vakalarında mevsim itibarıyla risk yüksek boyutta seyretmektedir. Sahada tarımsal ve hayvansal üretim gerçekleştiren çiftçilerimize il müdürlüğümüz öncülüğünde, ilçe müdürlüklerimiz tarafından gerekli uyarılar ve bilgiler verilmektedir. KKKA hastalığı, keneler yolu ile bulaşan ve hayvanlardan insanlara da bulaşabilen viral bir hastalıktır. Hastalık etkeni hayvanlarda bulunmakla birlikte bu türde herhangi bir belirtiye sebep olmamakta fakat etkeni taşıyan kenelerin teması sonucunda insanlara bulaşabilmektedir. Açık arazi ve kırsal kesimde çalışan ve yaşayanlar, çiftçiler, hayvan bakıcıları, kampçılar, tarım ve orman işçileri, askeri birlikler, veteriner hekimler ve teknisyenler, mezbaha çalışanları ile kasaplar, endemik bölgede görev yapan sağlık personeli ve laboratuvar çalışanları risk grubunda yer almaktadır. Hastalığın bulaşma yolları; kene ısırması, kene çıkarılırken parçalanması, viremik hayvanların kan, vücut sıvıları, enfekte hastalarla direkt temas, enfekte doku ve kan temasıdır. Keneler uçma ve sıçrama kabiliyeti olmadığından genellikle yerde bulunurlar. Bu nedenle vatandaşların uzun otların, çimlerin ve çalılıkların bulunduğu yerlerde dolaşırken daha dikkatli olmaları gerekir. Kenelerin yaşama alanlarında bulunabilecek, hayvancılıkla uğraşan, tarlada çalışan kişiler, böcek kovucu ilaçları vücutlarına sürerek veya elbiselerine emdirerek kullanabilirler. Kenelerin bulunabileceği yerlere veya pikniğe gidildiğinde, bacakları kapatan kıyafetler tercih edilip uzun kollu giysiler giyilmeli, pantolonlar çorapların içine sokulmalı ve kapalı ayakkabılar giyilmelidir" diye konuştu.

Sağlam, kenelerin tespiti sonrasındaki adımlar hakkında ise şunları söyledi:

"Kene ısırmasının tespit edilmesinde özellikle anne babaların küçük çocuklarının vücutlarını kene ısırığı konusunda detaylı olarak incelemeleri önemlidir. Hızlı bir seyir izleyen viral ve hemorajik (kana yayılan) bir hastalık olan KKKA'nın erken teşhis edilmesi çok önemlidir. Ayrıca açık renkli kıyafetler kene tespitini kolaylaştırdığından tercih edilmelidir. Eve gelindiğinde vücut kene yönünden kontrol edilmeli, kene varsa en yakın sağlık kuruluşuna gidilmeli ve zararlı bir cımbızla deriye yapıştığı yerden tutulup sağa sola oynatılarak çivi çıkarır gibi çıkarılmalıdır. Kenenin uzaklaştırılmasından sonra ellerin su ve sabunla yıkanması, kenenin ısırdığı bölgenin ise iyot çözeltisi gibi bir antiseptikle, alkolle veya deterjanlı su ile temizlenmesi gerekmektedir. Keneler çıkartılırken öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır. Keneleri vücuttan uzaklaştırmak amacıyla, üzerlerine sigara basmak veya kolonya ve gaz yağı dökmek gibi yöntemlere başvurulmamalıdır. Görev nedeni ile risk grubunda yer alan kişilerin hayvan ve hasta insanların kan ve vücut sıvılarından korunmak için mutlaka eldiven, önlük, gözlük, maske gibi giymeleri gerekmektedir. Kızarıklık ve yüksek ateş gibi KKKA hastalığının belirtilerinin görülmesi halinde hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır." - SAMSUN