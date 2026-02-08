Haberler

Mardin'de Soluk Borusuna Cisim Kaçan 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, soluk borusuna cisim kaçan 4 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde soluk borusuna cisim kaçan çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, kırsal Körsu Mahallesi'nde oyuncaklarıyla oynayan küçük erkek çocuğu E.K. (4), ailesi tarafından yerde hareketsiz halde bulundu. Yapılan ilk kontrolde çocuğun boğazına yabancı cisim kaçtığı belirlendi.

Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından gözyaşlarıyla mahalle mezarlığında defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı: O para nereden geldi sorgulamalısınız

Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı

1 ayda ülkemizin kaderi değişti! Peş peşe güzel haberler geliyor
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

13 yaşındaki kıza yapılana bakın
Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol

Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı: O para nereden geldi sorgulamalısınız

Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef aldı! Tepkiler gecikmedi

Belediye başkanına kıyafeti üzerinden küstah sözler
Eğlence aracı değil ölüm tuzağı! Dev salıncak kırıldı, ölü ve yaralılar var

Eğlence aracı değil ölüm tuzağı! Dev salıncak böyle kırıldı