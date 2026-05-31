Kütahyalı Kızılay Yöneticisi Tozaraydın, Bulgaristan'da kurban payı dağıttı

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Semra Sarıışık Tozaraydın, vekaleten kurban organizasyonu kapsamında Bulgaristan'da ihtiyaç sahibi soydaşlara 350 kurban payı dağıttı. Filibe ve Kırcaali'deki dağıtıma Başkonsolos Emre Manav da katıldı.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi ve Kütahyalı Semra Sarıışık Tozaraydın, vekaleten kurban organizasyonu kapsamında Bulgaristan'da ihtiyaç sahibi soydaşlara kurban eti dağıtımında bulundu.

Türk Kızılay tarafından yurt dışında gerçekleştirilen vekaleten kurban kesim organizasyonları kapsamında Bulgaristan'a giden ekipte yer alan Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Semra Sarıışık Tozaraydın, Filibe ve Kırcaali başta olmak üzere çeşitli bölgelerde yaşayan soydaşlarla bir araya geldi.

Tozaraydın, organizasyon kapsamında kesilen 50 kurbandan elde edilen toplam 350 kurban payının ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını belirtti. Kurban paylarının dağıtımının büyük bir hassasiyetle gerçekleştirildiğini ifade eden Tozaraydın, soydaşların Kurban Bayramı sevincine ortak olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Filibe'de gerçekleştirilen dağıtım programına Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Emre Manav da katıldı. Tarihi İmaret Camii'nde düzenlenen programda Bulgaristan'da yaşayan soydaşlara kurban payları teslim edildi.

Türk Kızılay'ın dünyanın birçok ülkesinde sürdürdüğü vekaleten kurban organizasyonları sayesinde ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ettiğini vurgulayan Tozaraydın, dayanışma ve paylaşma ruhunun sınırları aşarak gönül köprüleri kurduğunu kaydetti. Kurban paylarını alan soydaşlar ise Türk Kızılay'a ve organizasyonda görev alan ekiplere teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
