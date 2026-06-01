Hatay açıklarında sürpriz karşılaşma! Dev misafiri görenler çığlığı bastı

Hatay’ın Samandağ ilçesi açıklarında gezi teknesiyle tura çıkan vatandaşlar, deniz yüzeyinde beliren dev bir balina ile karşılaştı. Akdeniz sularında ender rastlanan bu anlar, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken bölgede büyük heyecan yarattı.

  • Hatay'ın Samandağ açıklarında bir gezi teknesinin yanında balina görüldü.
  • Balina bir süre tekneyle aynı rotada ilerledikten sonra derin sulara daldı.
  • Uzmanlar Akdeniz'de balina görülmesinin nadir olduğunu belirtiyor.

Bayram tatilinde denize açılanlar Akdeniz unutulmaz bir doğa olayına tanıklık etti. Gezi teknesiyle denizde tur atan bir grup, teknelerinin çok yakınında su yüzeyine çıkan bir balina fark etti.

HERKES TELEFONA SARILDI

Deniz üzerinde süzülen dev memeliyi gören vatandaşlar büyük bir şaşkınlık yaşarken, o anları ölümsüzleştirmek için hemen cep telefonlarına sarıldı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, balinanın teknenin yakınlarında bir süre su yüzeyinde ilerlediği ve nefes aldığı anlar net bir şekilde yer aldı.

HEYECANLANDIRAN GÖRÜNTÜ

Kısa süreliğine kendini gösteren ve adeta görsel bir şölen sunan balina, bir süre tekneyle aynı rotada ilerledikten sonra derin sulara dalarak gözden kayboldu. Olay sırasında teknede bulunanların yaşadığı heyecan ve coşku görüntülere yansıdı.

Uzmanlar, Akdeniz ekosisteminde balinalara rastlanmasının oldukça nadir bir durum olduğuna dikkat çekiyor. Samandağ açıklarında kaydedilen bu görüntüler, hem deniz tutkunları hem de bölge halkı tarafından büyük bir ilgi ve sevinçle karşılandı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada da en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
