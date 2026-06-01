Haberler

Ev sahipleri dikkat! Bugün son gün, ödemeyene ceza var

Ev sahipleri dikkat! Bugün son gün, ödemeyene ceza var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye genelinde milyonlarca taşınmaz sahibini yakından ilgilendiren 2026 yılı Emlak Vergisi birinci taksit ödemelerinde yasal süre bugün (1 Haziran) mesai bitimiyle sona eriyor. Ödemelerini yarına bırakan mükellefleri ise aylık yüzde 3,5 oranında gecikme faizi cezası bekliyor.

  • Yıllık emlak vergisinin ilk taksit ödemesi için son gün bugün.
  • Zamanında ödenmeyen emlak vergisine her ay için yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacak.
  • Emlak vergisi ödemeleri belediye veznesine gitmeden e-Devlet, mobil bankacılık veya internet bankacılığı ile yapılabiliyor.

Türkiye sınırları içinde ev, arsa, arazi veya dükkan gibi gayrimenkulü bulunan vatandaşlar için yıllık emlak vergisinin ilk taksitini yatırma süresinde son güne girildi. Yasalarca belirlenen takvime göre, taşınmaz sahiplerinin cezalı duruma düşmemek için ilk taksit ödemelerini bugün içerisinde tamamlaması gerekiyor. 1 Haziran sonrasına kalan tüm gecikmiş ödemelere yasal faiz işletilecek.

ZAMANINDA ÖDEMEYENE YÜZDE 3,5 GECİKME FAİZİ UYGULANACAK

Maliye Bakanlığı ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, ilan edilen son güne kadar ödeme yapmayan mükelleflere cezai müeyyide uygulanacak. Borcunu zamanında kapatmayan taşınmaz sahiplerinin vergilerine, sarktığı her ay için yüzde 3,5 oranında gecikme faizi eklenecek. Uzmanlar, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve ek mali yüklerle karşılaşmaması için ödemelerini son saatlere bırakmaması konusunda uyarıyor.

VEZNEYE GİTMEYE GEREK YOK

Emlak vergisi ödemeleri için belediye binalarında oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek adına dijital kanallar aktif olarak hizmet veriyor. Vatandaşlar, gayrimenkullerinin bağlı bulunduğu belediyelerin internet sitelerindeki e-belediye/online ödeme sistemleri, e-Devlet kapısı entegrasyonlu tahsilat ekranları, mobil bankacılık ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden banka veya kredi kartlarıyla borçlarını hızlıca ödeyebiliyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

Mevzuata göre belirli şartları taşıyan vatandaşlar ise emlak vergisinden tamamen muaf tutuluyor. Muafiyet kapsamında yer alan gruplar şunlar:

  • Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ve işsizler,
  • Sosyal güvenlik kurumlarından aylık alan emekliler,
  • Engelli vatandaşlar,
  • Gaziler ile şehitlerin dul ve yetimleri.

MUAFİYET ŞARTLARI NELER?

Bu haklardan yararlanabilmek için kişilerin Türkiye sınırları içinde yalnızca tek bir meskeninin (konutunun) bulunması ve bu konutun brüt yüzölçümünün 200 metrekareyi aşmaması gerekiyor. İmar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınmış konutlar da bu hakka dahil ediliyor. Şartları sağlayan mükelleflerin bağlı bulundukları belediyeye bir dilekçe ile başvurması yeterli oluyor.

EMLEK VERGİSİ NASIL HESAPLANIYOR?

Emlak vergisi tutarları, taşınmazın yer aldığı bölgedeki belediyeler tarafından her yıl belirlenen metrekare asgari rayiç değerlerine göre hesaplanıyor. Binanın veya arsanın büyüklüğüyle bu birim değer çarpılarak gayrimenkulün rayiç bedeline ulaşılıyor. Vergi oranları ise taşınmazın mesken, iş yeri, arsa veya arazi olmasına ve büyükşehir sınırlarında yer alıp almadığına göre değişiklik gösteriyor. Mükellefler güncel borç miktarını e-Devlet üzerinden de sorgulayabiliyor.

Kaynak: Haberler.com
Sakatlanan oyuncuyu taşıyan ambulans, başka bir futbolcuya çarptı

Dün geceye damga vuran olay
Yılmaz Morgül'den çok konuşulacak sözler: Acun Ilıcalı'nın ayağına kapandım

"Acun Ilıcalı'nın ayağına kapandım"
Belediyenin sevilen yüzünü ecel sokakta yakaladı

Belediyenin sevilen yüzünü ecel sokakta yakaladı
Güney Kore'de savunma sanayi tesisindeki patlamada 5 kişi öldü

Güney Kore'de savunma sanayi tesisindeki patlama: 5 kişi öldü
LBank, SPK kararına rağmen Türkiye'deki faaliyetlerini durdurmadı

SPK kararına rağmen faaliyetlerini durdurmadı, yaptırım kapıda
Orta Doğu'da tansiyonu yükselten hamle! İsrail tarihi kaleyi ele geçirdi

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten hamle! Tarihi kaleyi ele geçirdiler
Fenerbahçe milli yıldızı da alıyor! Yeni sezonda ortalık resmen yanacak

Fenerbahçe milli yıldızı alıyor! Yeni sezonda ortalık resmen yanacak