Üst düzey askeri yetkiliye Tayland'da meydan dayağı

Tayland'da yaşandığı öne sürülen bir olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İddiaya göre Pakistan'ın üst düzey askeri yetkililerinden Mohammad Faisal Naseer, "ladyboy" olarak bilinen kişilerle yaşadığı ödeme anlaşmazlığının ardından saldırıya uğradı. Olayla ilgili resmi makamlardan doğrulama gelmedi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, kalabalık bir bölgede yaşanan arbede anlarının yer aldığı görüldü. Görüntülere, Pakistanlı üst düzey askeri yetkili olduğu öne sürülen Mohammad Faisal Naseer'in fotoğrafları da eklendi.

Paylaşımlarda, Naseer'in Tayland'da "ladyboy" olarak bilinen kişilerle ödeme konusunda anlaşmazlık yaşadığı ve ardından fiziksel saldırıya uğradığı iddia edildi.

RESMİ DOĞRULAMA YOK

İddialar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Pakistan makamlarından veya Taylandlı yetkililerden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu görüntülerde yer alan kişilerin kimlikleri ve olayın detayları da bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLATTI

Görüntüler ve iddialar sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı olayın doğruluğunun araştırılması gerektiğini savundu. Öte yandan bazı hesaplar, olayın propaganda amaçlı dolaşıma sokulmuş olabileceğini öne sürdü.

Kaynak: Haberler.com