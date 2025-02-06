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Kızılay, Yoğun Kar Yağışında Mahsur Kalan Vatandaşlara Yardım Etti

Kızılay, Yoğun Kar Yağışında Mahsur Kalan Vatandaşlara Yardım Etti
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Muş-Kulp-Diyarbakır kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşların imdadına Kızılay ekipleri yetişti. Ekipler, araçlarında bekleyenlere su, kek ve meyve suyu ikram ederek destek sağladı.

Muş-Kulp- Diyarbakır kara yolunda yoğun kar yağışından dolayı mahsur kalan vatandaşların imdadına Kızılay Muş Şube Başkanlığı ekipleri yetişti.

Muş'ta dün gece itibari etkili olan kar yağışı nedeniyle alarm durumuna geçen Kızılay Muş Şube Başkanlığı ekipleri, Muş-Kulp-Diyarbakır kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti. Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Muş-Kulp-Diyarbakır kara yolunda vatandaşların araçlarında mahsur kaldığı bilgisini alan Kızılay Afet Operasyon Merkezi, bölgeye ekip gönderdi. Bölgeye hızla ulaşan ekipler, araçlarda mahsur kalan vatandaşlara ve yol açma çalışmasını sürdüren ekiplere su, kek, meyve suyu ikram etti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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