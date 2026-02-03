Haberler

Kızılay'dan mahsur kalan sürücülere kumanya desteği

Güncelleme:
Van'ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Geçidi'nde yoğun kar yağışı sonucu mahsur kalan tır sürücüleri, Kızılay Muradiye Şubesi ekipleri tarafından yiyecek ve sıcak çay ile desteklendi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde bulunan Tendürek Geçidi'nde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan tır sürücülerinin yardımına Kızılay Muradiye Şubesi ekipleri koştu.

Zorlu hava şartlarına rağmen gece boyunca sahada görev yapan Kızılay ekipleri, Tendürek Geçidi'nde ilerlemekte güçlük çeken tır şoförlerine kumanya, sıcak çay ve çeşitli ikramlarda bulundu. Yoğun kar ve tipi altında gerçekleştirilen çalışmalarda sürücülerin temel ihtiyaçları karşılanırken, moral ve motivasyon desteği de sağlandı.

Kızılay Muradiye Şubesi Sorumlusu Selçuk Yay, kış şartlarında vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan tır şoförlerimize gece boyunca kumanya ve sıcak çay ikramında bulunduk. Kızılay olarak her şartta ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
