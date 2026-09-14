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Kızılay Şehidi Mehmet Arif Kıdıman dualarla anıldı

Kızılay Şehidi Mehmet Arif Kıdıman dualarla anıldı
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Suriye’de 2020 yılında yürüttüğü insani yardım faaliyeti sırasında şehit olan Mehmet Arif Kıdıman, vefatının yıl dönümünde Düzce’de düzenlenen programlarla anıldı.

Suriye'de 2020 yılında yürüttüğü insani yardım faaliyeti sırasında şehit olan Mehmet Arif Kıdıman, vefatının yıl dönümünde Düzce'de düzenlenen programlarla anıldı.

Anma programının ilk bölümünde Şehit Mehmet Arif Kıdıman'ın kabri ziyaret edildi. Burada Kur'an-ı Kerim okunarak şehidin ruhu için dualar edildi. Ardından şehidin hatırasını yaşatmak amacıyla aile evinde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programa Düzce Vali Yardımcısı Dr. Ömer Yılmaz, Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, Kızılay temsilcileri Kıdıman ailesi katıldı.

2020 yılında Suriye'de insani yardım çalışmaları sırasında şehit olan Mehmet Arif Kıdıman, vefatının yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla yad edildi.

Kızılay tarafından gerçekleştirilen anma programında, Kıdıman'ın hatırasının yaşatılmasının yanı sıra insani yardım faaliyetleri sırasında hayatını kaybeden gönüllü ve çalışanların fedakarlığı da bir kez daha hatırlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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