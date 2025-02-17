Kızılay, Mardin'de İhtiyaç Sahiplerine Kışlık Kıyafet Dağıttı

Mardin'in Artuklu ilçesinde, Kızılay Genel Merkezi tarafından gönderilen kışlık kıyafetler, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Artuklu Kızılay Şubesi öncülüğünde gerçekleştirilen yardım faaliyeti kapsamında, toplam 334 ailenin 2 bin 706 ferdine, 13 bin 157 adet kışlık kıyafet dağıtıldı. Yardımların düzenli bir şekilde ulaştırılması ve izdiham yaşanmaması için her gün belirli sayıda aile, Mardin Kızılay Toplum Merkezi'ne davet edilerek ihtiyaçlarına uygun kıyafetleri seçme imkanı buldu.

Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı, "Artuklu Kızılay olarak, Mardin'deki faaliyetlerimizi her alanda artırarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Tüm imkanlarımızı seferber ederek ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalışıyoruz. Ancak bu tür anlamlı ve hayırlı organizasyonları sürdürebilmek için Mardinli hayırseverlerimizin ve bölgemizde faaliyet gösteren iş insanlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Yaklaşan Ramazan-ı Şerif vesilesiyle, herkesin bu iyiliğe katkı sağlamasını bekliyoruz. Artuklu Kızılay Şubesi olarak, 'İyilik Yolculuğumuz' durmaksızın devam ediyor. Bağışlarınızla ihtiyaç sahiplerine uzanan iyilik elimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi. - MARDİN