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Kızılay Kayseri Şube Başkanı Beydilli ve yönetiminden istifa talebi

Kızılay Kayseri Şube Başkanı Beydilli ve yönetiminden istifa talebi
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Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli’nin sosyal medyada kadınları hedef alan paylaşımı büyük tepki çekti. Bunun üzerine Beydilli ve yönetiminden istifa etmeleri istendi; Genel Merkez tarafından kente tedbir heyeti gönderileceği öğrenildi.

Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli ve yönetiminin istifasının istenildiği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden kadınları hedef alan paylaşım yapan ve kamuoyunda ciddi tepkiler alan Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli ve yönetiminin istifasının istenildiği öğrenildi. Karar şube başkanlığına iletilirken, Kızılay Genel Merkezi tarafından görevlendirilen tedbir heyetinin kente geleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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