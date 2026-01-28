Kars Kızılay'dan Filistin'e umut etkinliği

(Fotoğraflı)

KARS (İHA) - Türk Kızılay Kars İl Başkanlığı, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Gazze'de faaliyet gösteren Kızılay aşevine katkı sağlamak amacıyla anlamlı bir bağış etkinliği düzenledik.

Kars Valisi Ziya Polat'ın eşi Pınar Filiz Polat ve AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın'ın eşi Aydan Çalkın'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen çini boyama etkinliği kapsamında, Filistin aşevine bağış toplandı.

Etkinlik, dayanışmanın ve vicdanın sesi olurken, mazlum Filistin halkına yalnız olmadıklarını bir kez daha hissettirdi.

Düzenlenen etkinlik ile ilgili açıklamada bulunan Kızılay Kars İl Başkanı Kübra Hüryurt, "Filistin'de yaşananlar yalnızca bir coğrafyanın değil, tüm insanlığın ortak yarasıdır. Türk Kızılay olarak Gazze'de aşevlerimiz aracılığıyla her gün binlerce mazluma sıcak yemek ulaştırıyoruz. Kars'ta düzenlediğimiz bu anlamlı etkinlikle, halkımızın vicdanını ve dayanışma ruhunu Filistin'e taşımaktan büyük bir onur duyuyoruz. Katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan Türk Kızılay, Filistin'de uzun süredir sürdürdüğü aşevi faaliyetleriyle her gün on binlerce kişiye sıcak yemek ulaştırarak insani yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kars'ta düzenlenen bu etkinlik de, bu büyük iyilik zincirinin bir halkası oldu.

Başkan Hüryurt, etkinliğe katılım sağlayan, destek veren ve Filistin halkının yaralarını sarmaya katkı sunan herkese teşekkür etti. Hüryurt, insanlık onurunun korunması adına çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini kaydetti. - KARS