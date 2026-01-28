Haberler

Kars Kızılay'dan Filistin'e umut etkinliği

Kars Kızılay'dan Filistin'e umut etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Kızılay Kars İl Başkanlığı, Filistin'deki insanlık dramına dikkat çekmek ve Gazze'deki aşevine destek olmak amacıyla çini boyama etkinliği düzenledi. Kars Valisi Ziya Polat'ın eşi ve AK Parti Kars Milletvekili'nin eşi etkinliğe katılarak, dayanışma ruhunu güçlendirdi. Kızılay, Filistin'de her gün on binlerce kişiye sıcak yemek ulaştırıyor.

(Fotoğraflı)

KARS (İHA) - Türk Kızılay Kars İl Başkanlığı, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Gazze'de faaliyet gösteren Kızılay aşevine katkı sağlamak amacıyla anlamlı bir bağış etkinliği düzenledik.

Kars Valisi Ziya Polat'ın eşi Pınar Filiz Polat ve AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın'ın eşi Aydan Çalkın'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen çini boyama etkinliği kapsamında, Filistin aşevine bağış toplandı.

Etkinlik, dayanışmanın ve vicdanın sesi olurken, mazlum Filistin halkına yalnız olmadıklarını bir kez daha hissettirdi.

Düzenlenen etkinlik ile ilgili açıklamada bulunan Kızılay Kars İl Başkanı Kübra Hüryurt, "Filistin'de yaşananlar yalnızca bir coğrafyanın değil, tüm insanlığın ortak yarasıdır. Türk Kızılay olarak Gazze'de aşevlerimiz aracılığıyla her gün binlerce mazluma sıcak yemek ulaştırıyoruz. Kars'ta düzenlediğimiz bu anlamlı etkinlikle, halkımızın vicdanını ve dayanışma ruhunu Filistin'e taşımaktan büyük bir onur duyuyoruz. Katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan Türk Kızılay, Filistin'de uzun süredir sürdürdüğü aşevi faaliyetleriyle her gün on binlerce kişiye sıcak yemek ulaştırarak insani yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kars'ta düzenlenen bu etkinlik de, bu büyük iyilik zincirinin bir halkası oldu.

Başkan Hüryurt, etkinliğe katılım sağlayan, destek veren ve Filistin halkının yaralarını sarmaya katkı sunan herkese teşekkür etti. Hüryurt, insanlık onurunun korunması adına çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini kaydetti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi

Seks partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini verdi
Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü

Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'6 katlıyı yiyemeyen 8 katlıyı yiyemez' kuralı getiren hamburgerciye inceleme başlatıldı

Tuhaf kuralları ile gündeme gelen hamburgerci için harekete geçildi
Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı

Dev şirket tonlarca altını nükleer sığınakta saklamaya başladı
Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı

Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
2026'da akılalmaz olay! 16 yaşındaki Muhammet 'töre' kurbanı oldu

16 yaşındaki Muhammet "töre" kurbanı oldu
'6 katlıyı yiyemeyen 8 katlıyı yiyemez' kuralı getiren hamburgerciye inceleme başlatıldı

Tuhaf kuralları ile gündeme gelen hamburgerci için harekete geçildi
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
DEM Parti'nin saç örme akımına katılan hemşire görevinden uzaklaştırıldı

DEM Parti'nin saç örme akımına katılan hemşireye bir darbe daha