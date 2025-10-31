Haberler

Kızılay Haftası'nda Elazığ'da Çocuklar İçin Etkinlikler Düzenleniyor

Türk Kızılay Elazığ Şubesi, Kızılay Haftası kapsamında çocuklara Kızılaycılığı tanıtmak üzere etkinlikler düzenliyor. 100'den fazla okulda öğrencilerle buluşulacak.

Kızılay Haftası kapsamında Türk Kızılay Elazığ Şubesi, çocuklara Kızılaycılığı tanıtmak için etkinlikler düzenliyor. Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, 100'den fazla okulda öğrencilerle buluşacaklarını belirtti.

Her yıl 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası, Elazığ'da bu yıl da coşkuyla kutlanıyor. Türk Kızılay Elazığ Şubesi, hafta kapsamında düzenlediği etkinliklerle çocuklara Kızılaycılık bilincini aşılamayı hedefliyor. Kızılay Elazığ Yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinliklerde her gün 6 ila 10 okuldan öğrenciler misafir edilerek, Kızılay'ın yürüttüğü faaliyetler uygulamalı ve görsel anlatımlarla tanıtılıyor. Öğrenciler, hem eğlenerek hem de öğrenerek yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmanın önemini kavrıyor. Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, Kızılay Haftası'nın amacının çocuklarda yardımlaşma ve paylaşma bilincini geliştirmek olduğunu belirtti. Her gün birçok okulu Kızılay yerleşkesinde misafir ettiklerini dile getiren Kızılkaya, öğrencilerin Kızılay'ın çalışmalarını uygulamalı olarak görme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Kızılkaya, gönüllüler ve personellerle birlikte 100'ün üzerinde okul ziyareti gerçekleştirmeyi planladıklarını belirterek, "Geleceğin Kızılaycılarını yetiştirmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımıza Kızılay'ın çalışmalarını anlatarak, onların duyarlı ve paylaşmayı bilen bireyler olarak yetişmesine katkı sunmak istiyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
