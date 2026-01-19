Kızılay'dan iyilik seferberliği

Van'ın Muradiye ilçesinde etkisini artıran zemheri soğuğuna rağmen Kızılay gönüllüleri, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Zorlu kış şartlarına aldırış etmeyen Kızılay gönüllüleri, ilçe genelinde kapı kapı dolaşarak gıda ve giyim yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. Yapılan çalışmaların, özellikle kış aylarında temel ihtiyaçlara erişimde güçlük yaşayan aileler için büyük önem taşıdığı belirtildi. Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İlçemizdeki zorlu hava şartlarına rağmen gece gündüz demeden gönüllülerimizle birlikte gıda ve giyim dağıtımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Amacımız, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bu zorlu süreci daha rahat atlatmalarına katkı sunmaktır" ifadelerini kullandı. - VAN