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Elazığ'da vatandaşlara aşure ikramı

Elazığ'da vatandaşlara aşure ikramı
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Türk Kızılay Elazığ Şubesi, Muharrem ayı dolayısıyla cuma namazı çıkışında vatandaşlara aşure dağıttı. Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, etkinliğin birlik ve beraberliği güçlendirmesini temenni etti.

Türk Kızılay Elazığ Şubesi, Muharrem ayı dolayısıyla cuma namazı çıkışında vatandaşlara aşure dağıtımı gerçekleştirdi.

Türk Kızılay Elazığ Şubesi, Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında cuma namazının ardından cami cemaatine ve vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Cuma namazı çıkışında yoğun katılımın olduğu programda, Kızılay gönüllüleri tarafından hazırlanan aşureler vatandaşlara takdim edildi. Geleneksel Muharrem ayı paylaşımlarını sürdürmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar ekiplere teşekkürler etti.

"Birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum"

Vatandaşlara aşure ikramında bulunan Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, "Muharrem ayının tüm İslam alemine ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu mübarek günlerde bir araya gelerek birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu canlı tutmayı amaçladık. Dağıttığımız bu aşurelerin, aramızdaki kardeşlik bağlarının ve beraberliğimizin daha da güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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