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Aşure kazanları Türk Kızılay Elazığ Aşevi'nde kaynadı

Aşure kazanları Türk Kızılay Elazığ Aşevi'nde kaynadı
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Muharrem ayı dolayısıyla Türk Kızılay Elazığ Aşevi'nde dev kazanlarda aşure hazırlandı. Hijyen kurallarına uygun olarak yapılan aşureler, İzzetpaşa Meydanı başta olmak üzere kentin çeşitli noktalarında vatandaşlara ikram edildi.

Muharrem ayı dolayısıyla Türk Kızılay Elazığ Aşevi'nde kurulan dev kazanlarda aşure hazırlığı gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Elazığ Şubesi bünyesinde faaliyet gösteren aşevinde, Muharrem ayı münasebetiyle aşure yapımı için kazanlar yakıldı. Hijyen kurallarına azami özen gösterilerek yürütülen çalışmalarda, usta aşçılar tarafından malzemeler tek tek işlenerek dev kazanlarda kaynatıldı. Geleneksel lezzetin aslına uygun ve temiz bir ortamda hazırlanması amacıyla özenle işlenen aşurelerin, Muharrem ayının paylaşma ruhuna uygun olarak İzzetpaşa Meydanı başta olmak üzere kentin muhtelif noktalarında vatandaşlara ikram edildi.

"Vatandaşlarımızla beraber bu sevinci yaşama adına etkinlik düzenledik"

Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, "Birliğin, beraberliğin, paylaşmanın, kardeşliğin, yardımlaşmanın sembolü olan Muharrem ayını idrak ettiğimizden dolayı Muharrem ayı içerisindeki Aşure gününde vatandaşlarımızla beraber bu sevinci yaşama, paylaşma duygusunu, yardımlaşma duygusunu paylaşma adına Türk Kızılay Elazığ Şubesi adına İzzetpaşa Meydanı'nda aşure etkinliği düzenledik. Bu etkinliğimiz daha sonra şehrin muhtelif bölgelerinde yine bahsettiğimiz üzere insanlarımızla yardımlaşmayı, dayanışmayı, birliği, beraberliği pekiştirmek için etkinliklerimiz devam edecektir. İkram ettiğimiz aşurelerimizi Türk Kızılay Elazığ Şubesi'ne ait aşevlerimizde özenle hazırlayarak Muharrem ayının içerisinde idrak ettiğimiz Aşure gününe vatandaşlarımıza hizmet etmek adına hazırlanmış bulunmaktayız. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Muharrem ayını kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Muharrem ayı içerisinde oruç tutan tüm kardeşlerimizin de oruçlarının kabul olmasını, ibadetlerinin kabul olmasını diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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