Kızılay Düzce Şubesi ve Valilikten İşbirliği Protokolü

DÜZCE (İHA) – Kızılay Düzce Şubesi ile Düzce Valiliği arasında mesleki uyumu arttırmayı hedefleyen konular üzerine işbirliği protokolü imzalandı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ile Kızılay Düzce Şube Başkanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı. Kızılay Haftası sebebi ile Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı ziyaret eden Kızılay heyeti, daha sonra mesleki uyumu arttırmayı hedefleyen eğitim, seminer, kurs, çalıştay, kampanya ve proje uygulamaları ile ilgili iş birliği protokolü imzalandı.

Vali Selçuk Aslan, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve Kızılay Başkanı Halil Aydın işbirliği protokolünü imzaladı. - DÜZCE