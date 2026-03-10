Haberler

Türk Kızılay, huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu
Güncelleme:
Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Düzce'deki huzurevi sakinleriyle iftarda bir araya geldi. Kızılay, yaşlılara sağladığı desteklerle toplumsal dayanışmaya katkıda bulunmaya devam ediyor.

DÜZCE(İHA) – Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz Düzce'de ki huzurevi ve yaşlı bakım merkezindeki iftarda huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

'Bu Ramazan'da da Bir Başına Olanların Yanı Başındayız' sloganıyla tek başına yaşayanlar, yaşlılar ve engelliler başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam eden Türk Kızılay, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Akçakoca Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'ndeki iftarda huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Türk Kızılay, yaşlılara sunduğu fiziksel ve manevi destekle toplumsal dayanışmanın önemli bir temsilcisi olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda 24'ü özel bakım biriminde, 32'si huzurevi bölümünde olmak üzere 56 konuğun yaşadığı Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi, sağlık ve bakım hizmetlerinin yanı sıra psikososyal destek programlarıyla da yaşlıların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyor. Bu anlayışın bir yansıması olarak Ramazan ayının birlik ve paylaşma atmosferinde düzenlenen iftar programında huzurevi sakinleri ile Kızılay temsilcileri aynı sofrada buluştu.

İftara katılan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Yaş almış her bir büyüğümüz, geçmişten bugüne uzanan birer çınar gibi gölgesinde serinlediğimiz, duasıyla güç bulduğumuz kıymetli emanetlerimiz. Büyüklerimizin hayat tecrübeleri ve duaları bizim için en büyük zenginlik. Bugün aynı sofrada buluşarak hem iftiramızı yapıyoruz hem de gönüllerimizi paylaşıyoruz. Kızılay olarak büyüklerimizin kendilerini güvende ve değerli hissettikleri bir ortam için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi. - DÜZCE

