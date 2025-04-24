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Kızılay, Deprem Sonrası 1,4 Milyon Kişiye Beslenme Desteği Sağladı

Kızılay, Deprem Sonrası 1,4 Milyon Kişiye Beslenme Desteği Sağladı
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İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılay, toplanma alanlarında 1,4 milyon kişiye gıda ve içecek desteği verdi. 347 dağıtım noktasında yapılan yardımlarla 527 bin bardak çorba, 407 bin beslenme malzemesi ve diğer ihtiyaçlar ulaştırıldı.

Kızılay, İstanbul'da ve çevre illerde hissedilen 6,2'lik depremin ardından toplanma alanlarında 1,4 milyon kişiye beslenme desteği verdi. Gıda ve içecek dağıtımları sabaha kadar sürdü.

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından binlerce gönüllü ve çalışanıyla sahada beslenme hizmeti sağlayan Türk Kızılay, beslenme platformu paydaşları ile birlikte 221'i mobil ikram aracı olmak üzere 347 dağıtım noktasında faaliyetlerini yürüttü. Saat 11.00 itibarıyla İstanbul genelinde 527 bin bardak sıcak çorba, 407 bin beslenme malzemesi, 413 bin adet sıcak ve soğuk içecek, 39 bin adet kumanya, 15 bin 900 adet ekmek dağıtıldı. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesindeki ana sorumluluğu olan beslenme hizmetini beslenme platformu paydaşları ile yürüten Türk Kızılay, ayrıca 499 bin adet içme suyu ve bin 655 battaniye dağıttı.

Kızılay mobil ikram araçlarının güncel konumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, +90 552 150 18 68 numaralı WhatsApp hattından bilgi alabilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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