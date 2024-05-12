Kızılay'dan Gülsüm anneye ziyaret

60 yıldır engelli çocuklarına kol kanat oluyor

SİVAS - Kızılay Merkez yönetim kurulu üyesi ve gönüllüleri, Sivas'ın Doğanşar ilçesinde 60 yıldır iki engelli oğluna adeta kol kanat olan Gülsüm anneyi evinde ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Sivas'ın Doğanşar ilçesi Çatpınar köyünde yaşayan 93 yaşında Gülsüm Karamuk 60 yıldır iki engelli oğluna kol kanat geliyor. 60 yaşındaki İsmail ve 53 yaşındaki Naci ismindeki engelli çocuklarına adeta bebek gibi bakan Gülsüm anne fedakarlığıyla örnek oluyor. Birçok kişi tarafından takdir edilen Gülsüm anne Anneler Günü'nde de unutulmuyor. Kızılay Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sarılar ve gönüllüleri, Gülsüm anneyi evinde ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı. Sarılar, Kızılay olarak Gülsüm annenin yanında olduklarını söyledi.

Kızılay Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sarılar, Gülsün annenin Annler Günü'nü kutladıklarını ifade ederek, " Bugün anneler günü. Biz Kızılay olarak geldik annemizin elini öptük. Anneler Günü'nü kutladık. Yapılan hizmetlerden dolayı da teşekkür ediyoruz. 60 yıldır çocuklara bakmak kolay bir durum değil. Annemize ailesi de yardımcı oluyor. Biz Kızılay olarak her zaman desteğe ihtiyacı olan yardıma ihtiyacı olan insanlarımızın yanındayız. Bugünde bu iş için buradayız. Annemizin ellerinden öpüyorum" dedi.