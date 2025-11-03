Haberler

Kızılay, Çatak'taki Öğrencilere Kışlık Giysi ve Kırtasiye Dağıttı

Kızılay, Çatak'taki Öğrencilere Kışlık Giysi ve Kırtasiye Dağıttı
Güncelleme:
Kızılay Van Şube Başkanlığı ve Gevaş İlçe Başkanlığı, Çatak ilçesindeki ilkokullardaki öğrencilere kışlık giysi ve kırtasiye malzemeleri dağıttı. Etkinliğe katılan yetkililer, desteğin eğitim motivasyonuna katkıda bulunacağını vurguladı.

Kızılay Van Şube Başkanlığı ve Kızılay Gevaş İlçe Başkanlığı işbirliğiyle Çatak ilçesindeki Reşan ve Alakaynak ilkokullarındaki öğrenciler ziyaret edildi.

Ziyarette öğrencilere kışlık giysi ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Etkinliğe Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan, Türk Kızılay Van Şube Başkanı Ahmet Ferhat Yeltekin ve Kızılay Gevaş İlçe Koordinatörü Seferi Baybure katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan, yapılan desteğin çocukların eğitim motivasyonuna önemli katkı sağladığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Türk Kızılay Van Şube Başkanı Ahmet Ferhat Yeltekin ise Kızılay'ın sadece afet anlarında değil, her zaman toplumun her kesimine destek olmayı görev bildiğini ifade ederek, öğrencilere yapılan bu anlamlı desteğin süreceğini vurguladı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
