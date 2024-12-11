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Kızılay, Ağrı Diyadin'de Öğrencilere Kış Montu Dağıttı

Kızılay, Ağrı Diyadin'de Öğrencilere Kış Montu Dağıttı
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Ağrı Diyadin Kızılay Şubesi, Hıdık Köyü'nde köy okullarını ziyaret ederek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi ve kış mevsiminde üşümemeleri için mont dağıttı.

Ağrı Diyadin Kızılay Şubesi yöneticileri Hıdık Köyünü ziyaret etti.

Diyadin Kızılay Şubesi Köy okullarına giderek öğrencilere çeşitli hediyeler veriyor. Türk Kızılay Diyadin Şubesince, kış mevsiminin çetin geçtiği bölgelerde köy çocuklarının kışın üşümemesi için öğrencilere mont dağıtımında bulundu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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