Kızılay, Acıpayam’da İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Kolileri Dağıttı

DENİZLİ (İHA) – Denizli Kızılay İl Başkanlığı, Acıpayam ilçesine bağlı kırsal mahallerdeki vatandaşlara ulaştırdığı Ramazan kolileriyle yüzleri güldürdü.

Acıpayam ilçesinin dağlık bölgesindeki mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, Denizli Kızılay İl Başkanlığı tarafından Ramazan ayı dolayısı ile unutulmadı. İhtiyaç sahibi ailelere ulaşan Kızılay gönülleri, hayırseverler tarafından temin edilen erzakları teslim ederek yüzlerini güldürdü.

Kızılay Denizli İl Başkanı Pınar Gökçe "Kızılay olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, hayırseverlerimizin yardımlarını ulaştırmaya devam ediyoruz. Acıpayam İlçemizdeki Dalaman, Köyceğiz sınır köylerimizdeki dağ evlerinde kalan vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Ramazan aylarını kutladık ihtiyaçlarını, hal hatırlarını sorduk. Kızılay olarak Ramazan ayı boyunca yardımlarımız devam etmektedir. Kızılay'ı, hilali görünce yaşadıkları mutluluk bizleri daha çok heyecanlandırıyor. Hayırseverlerimize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Kızılay ile paylaştıkça mutluluklar büyümeye devam ediyor" dedi. - DENİZLİ