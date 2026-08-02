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Kız kardeşinin organıyla hayata tutundu, şimdi toprağa hayat veriyor

Kız kardeşinin organıyla hayata tutundu, şimdi toprağa hayat veriyor
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Tunceli’de yaşayan ve 18 yıl önce kız kardeşinin bağışladığı böbrekle hayata tutunan Mazlum Aydınlar, köyünde üretim yaparak ekonomiye katkı sağlıyor.

Tunceli'de yaşayan ve 18 yıl önce kız kardeşinin bağışladığı böbrekle hayata tutunan Mazlum Aydınlar, köyünde üretim yaparak ekonomiye katkı sağlıyor.

Çemişgezek ilçesine bağlı Akçapınar köyünde yaşayan 58 yaşındaki Mazlum Aydınlar'a, 18 yıl önce kız kardeşi Nural Şener umut oldu. Yapılan nakille yeniden sağlığına kavuşan Aydınlar, bugün köyünde sebze yetiştirip tavuk besleyerek üretken ve sağlıklı bir yaşam sürdürüyor. Aradan geçen yıllara rağmen sağlıklı bir yaşam süren Aydınlar, organ bağışının hayat kurtardığını belirterek vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu.

Evli ve iki çocuk babası olan Mazlum Aydınlar, organ bağışının birçok insan için yeniden doğuş anlamına geldiğini ifade ederek, "2008 yılında İzmir Bozyaka Hastanesi'nde organ nakli oldum. Kız kardeşim Nural Şener'in bana verdiği organla beni hayata yeniden bağladı. 18 yıl oldu nakil olalı. Yani nakilden sonraki süreçten itibaren gerçekten sağlığım çok iyi. Bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın da çok yardımı oldu. Özellikle tekrarlıyorum organ bağışı hakkında biraz daha duyarlı olalım. Çünkü organ bekleyen birçok hasta var. Diyaliz hastası var. Bunların hayata dönmesi için biraz daha duyarlı olalım. Özellikle burada kız kardeşim Nural Şener'e çok teşekkür ediyorum. Bana yeniden annelik yaptı. 18 yıl boyunca da eşim Yasemin Aydınlar'ın bana gerçekten çok emeği oldu. Yani baktı. Köydeki yaşantım, 18 yıl içinde bahçem var. Hobi olarak sebze yetiştiriyorum. Sebzenin her türlüsünü yetiştiriyorum. Ayrıca tavuklarımız var. Köyde yaşıyoruz. Hobi olarak yapıyorum bunları. Toprakla uğraşıyorum. Çünkü toprakla uğraşmak da çok önemli. Organ bağışı hayatta bırakılacak en büyük bir mirastır. Lütfen bağış yapalım. Hayat kurtaralım. Aynı şartlarda ben olsam seve seve bağış yaparım. Çünkü bunları ben yaşadım. Yani şu an bile imkanım olsa bağış yaparım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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