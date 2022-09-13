Kıtalararası Yolculuk Yapan Motosikletçiler İzmit Belediyesi'ni Ziyaret Etti

Transcontinental (Kıtalararası) Rally kapsamında Hırvatistan’dan yola çıkıp Türkiye turu yapan motosikletçiler, İzmit Belediyesi’ni ziyaret etti. Motosikletçiler, misafirperverliği için Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti. Motosiklet sürücülerini karşılayan İzmit Belediyesi Başkan Vekili Çetin Sarıca, sürücülere pişmaniye hediye etti.

Transcontinental (Kıtalararası) Rally kapsamında Hırvatistan'dan yola çıkıp Türkiye turu yapan motosikletçiler, İzmit Belediyesi'ni ziyaret etti. Motosikletçiler, misafirperverliği için Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür etti. Motosiklet sürücülerini karşılayan İzmit Belediyesi Başkan Vekili Çetin Sarıca, sürücülere pişmaniye hediye etti.

Türkiye turu atmak için Hırvatistan'dan yola çıkan bir grup motosiklet sürücüsü, İzmit Belediyesi'ni ziyaret etti. 1. Transcontinental (Kıtalararası) Rally ve 11. Balkan Rally'nin İzmit ayağında İzmit Belediyesi'nin misafiri olan motosikletçiler, turun bir sonraki durağı olan Ankara'ya doğru yola çıktı. İzmit Belediyesi Başkanvekili Sarıca'nın Gülümse Kafe'de karşıladığı motosikletçiler, Hürriyet'e teşekkürlerini ilettiler.

SARICA: BİRÇOK ÜLKEDEN ARKADAŞI BURADA GÖRMEK ONUR VERİCİ

Karşılamada konuşan İzmit Belediyesi Başkan Vekili Çetin Sarıca, "Şehrimize hoş geldiniz. Sizlere İzmit Belediye Başkanı'mız Fatma Kaplan Hürriyet'in selamlarını iletiyorum. İzmit, tarihi bir şehir. Doğu Roma'nın başkentliğini yapmış nadir bir şehir. Bu anlamda birçok ülkeden arkadaşı burada görmek çok onur ve keyif verici" dedi. Sarıca, sürücü grubuna pişmaniye hediye etti.

İSMET ŞAHİN: BAŞKAN HÜRRİYET'E TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Grup adına konuşan Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi İsmet Şahin, "Bugüne kadar 50'ye yakın ülke gezdim. Farklı ülkeleri gezerken insanlarla tanışıyorsunuz, arkadaşlarınız oluyor. Hırvatistan'dan çıkan grubun içinde Sırplar, Almanlar gibi birçok milletten insan var. Kendileri ülkemize geldi ve ben de eşlik ediyorum. Ekibimizi misafir ettiğiniz için sizlere ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür ediyoruz" dedi.