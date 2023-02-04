- Kışın ortasında tarım işçilerinin zorlu mesaisi Yağmur, çamur demeden binbir zorluklarla çalışıyorlar Tarla ortasında ateş yakarak ısınıyorlar: "Bu soğuklarda ellerim çok üşüyor" Pazar ve market tezgahlarında yer alan sebze ile meyveleri tarladan binbir emekle toplayan tarım işçileri...

- Kışın ortasında tarım işçilerinin zorlu mesaisi

Yağmur, çamur demeden binbir zorluklarla çalışıyorlar

Tarla ortasında ateş yakarak ısınıyorlar: "Bu soğuklarda ellerim çok üşüyor"

SAKARYA - Pazar ve market tezgahlarında yer alan sebze ile meyveleri tarladan binbir emekle toplayan tarım işçileri yağmura, çamura ve soğuğa aldırış etmeden çalışıyor. Evine ekmek parası götürmek için çalışan ve tarlada yakılan ateş başında ısınan 55 yaşındaki Necla Ocak, "Bin bir zorlukta yağmur, çamur demeden çalışıyoruz. Bu soğuklarda ellerim çok üşüyor, ısınmadan da çalışamıyorum" dedi.

Tarım şehri olarak bilinen Sakarya'da hasat dönemi devam ediyor. Birbirinden farklı sebze ve meyvelerin ekildiği verimli topraklarda ise tarım işçileri; yaz, kış, yağmur, çamur demeden çalışıyor. Binbir emekle toplanan ürünler ise her mevsim sofralarda yerini alıyor. Ürünleri vatandaşlarla buluşturma hususunda büyük rol oynayan tarım işçileri günlük 240 lira yevmiye kazanabilmek için durmaksızın çalışıyor. Soğuk ve yağmurlu havalarda ayakları ile üstelerine yapışan çamurların verdiği ağırlığa aldırış etmeyen işçiler, evlerine ekmek parası götürmek için adeta kendileriyle yarışıyor. Bu zorlu şartlarda çalışmalarının bedeli olan yevmiyelerinin yetersiz olduğunu söyleyen işçiler, aldıkları paraya da iyileştirme yapılmasını istiyor.

"Soğuklarda ellerim çok üşüyor"

Evine ekmek parası götürmek için çalışan ve yakılan ateş başında ısınan 55 yaşındaki Necla Ocak, "Bu soğuklarda mecbur ateş yakıyoruz, bu şekilde ısınmadan çalışamıyoruz. Şuanda ıspanak kesiyoruz burada. Başka gelirimiz yok, bu zorlu kış aylarında gelip burada çalışıyoruz. Biz burada soğukta, çamurda kesiyoruz ama yevmiyelerimiz az yetmiyor. 55 yaşındayım mecbur buraya geliyorum çalışmaya oğlumla birlikte, bir de hasta kızım var. Binbir zorlukta yağmur, çamur demeden çalışıyoruz. Bu soğuklarda ellerim çok üşüyor, ısınmadan da çalışamıyorum" dedi.

"Mücadele olmayınca hiçbir şey olmuyor"

Tarım işçilerinin başı Fikri Ocak, "Çalışma şartlarımızdaki zorluklar dışarıdan zaten görülüyor. Herkes burada 240 lira yevmiye için çalışıyor. Yaz, kış demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aylık zaten çalışamıyor çoğu işçiler. Burada yaşlısından, gencine herkes el emeğiyle ekmek parasını kazanıyor. Zorlukları var, mücadele olmayınca hiçbir şey olmuyor. Yazın çalışmak daha kolay tabi. Kışın yağmur yağdığı zaman bulunduğumuz yerde soğukta ıspanak buz gibi oluyor, eldiven de taksa fayda etmiyor. Geçtiğimiz günlerde kar yağışının altında bile çalıştık" diye konuştu.

"Ayaklarım, üstüm her yerim çamur içinde"

Yağmur, çamur demeden tarlada çalışan Batuhan Bolca isimli genç, "Başka işte çalışamıyoruz. Yazın başlıyor mesaimiz sonrasında yağmur, çamur, kış demeden çalışıyoruz. Şuan soğukta buradayız. Ayaklarım, üstüm her yerim çamur içinde tabi kış şartlarından dolayı. Günlük 240 liraya çalışıyoruz, değmiyor ama mecburuz çalışmaya" şeklinde konuştu.

"Emekçi kardeşlerimiz yağmur, çamur demeden çalışıyor"

Şehirde en fazla sebze yetiştirilen mahallenin Büyükesence Mahallesi olduğuna değinen muhtar Saadettin Duman ise, "Sakarya'da en fazla sebze yetiştirilen yer burası Büyükesence Mahallemiz. Burada kışın; lahana, marul, karnabahar, ıspanak, pırasa gibi sebzeler üretiliyor. Yağmur, çamur, kar, kış demeden emekçi kardeşlerimiz çalışıyor. Bugünlerde de ıspanak toplanıyor. Yazın da biz her türlü mahsulü üretebiliyoruz bu bölgede. Onun haricinde buğday, arpa da üretebiliyoruz. Yani mahallemiz, şehirde en fazla sebze yetiştirilen yerdir. Verimli topraklarımız var, Allah'a çok şükür ne ekersek biçiyoruz" ifadelerini kullandı.