Kışın Kar Nedeniyle Zarar Gören Asma Köprünün Tamir Edilmemesini Protesto İçin Şiir Yazdı

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Kahramanmaraş'ta, sekiz ay önce kar yağışı nedeniyle bir kısmı çöken dört minareli asma köprünün tamir edilmemesi tepki çekiyor. Fatih Güzel isimli vatandaş da köprü tamirini yapmayan Andırın Belediyesi'ni yazdığı şiirle protesto etti.

Kahramanmaraş'ta AKP'nin yönetimde olduğu Andırın Belediyesi dört yıl önce 100 metre yüksekliğinde minareli asma köprü yaptırdı. Köprü İngiltere'deki "Oxford Global Club of Leaders" analitik merkezinin "Şehir Yönetiminde Mükemmellik" ve "Yılın Şehir Yöneticisi" dallarında ödüle layık görüldüğü belirtildi. Ancak köprü sekiz ay önce yağan kar nedeniyle zarar gördü ve kullanılamaz hale geldi. Köprünün tadilatı aradan geçen zamana rağmen yapılamadı.

Andırınlı vatandaş Fatih Güzel köprünün sekiz aydır yapılmamasına tepki göstererek, "100 metre yüksekliğindeki meşhur minareli asma köprümüzü geçtiğimiz kış ayında çökmesine rağmen hala hiçbir tadilat yok. Yarısı var yarısı yok. Gelenler boş dönüyor" dedi.

Güzel, köprünün yapılmaması nedeniyle şu anda gelen turist sayısının düştüğünü savunarak "Köprümüzün böyle olması nedeniyle ben de şiirle duygularımı dile getirdim belki bir faydamız olur" dedi. Güzel'in okuduğu şiirin sözleri şöyle:

"Güzellikti sağı solu/ Üzerine yağmış kar, dolu/ Sanki Andırın Kadirli yolu/ Yarısı var yarısı yok/ Adı kaldı sallanan beşik/ Görenler olurdu aşık/ Orta yerinden delik deşik/ Yarısı var yarısı yok/ Sanki bir düğün bayramdı/ Tüm dünya ona hayrandı/ Bir şimşek ile yandı/ Yarısı var yarısı yok/ Bu ne iştir böyle yaz sezonu/ Böyle hüzünlü mü olacaktı sonu/ Mecliste tartışılmalı bu konu/ Yarsı var yarısı yok Kadirli yolu gibi/ Gazelim böyle ediyor şikayet/ Bunu mu hak ediyor bu millet/ Andırına gelsin artık hizmet/ Bitsin artık bu çile bitsin bu eziyet."

Köprüyü ailesiyle gezmeye gelen Şerif Yurtsever de "Köprü için geldik ama kışın çökmüş tam yapılmamış. Ailece geldik bizde geri döneceğiz. Keşke yapılsaydı" dedi.