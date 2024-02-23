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Kış Aşkale'ye geri döndü

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Erzurum'un Aşkale ilçesinde uzun süredir yağmayan kara gece saatlerinde ilçeyi beyaza bürüdü. Aşkale'de son 2 hafta içinde hava mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle ilçe halkında 'bahar geldi' söylemleri başlamıştı. Dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı eski bir atasöz olan 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır.' hatırlattı. Kar yağışı ilçe genelinde etkili olurken yüksek kesimlerde kar seviyesinin daha yüksek olduğu belirtildi.

Kış Aşkale'ye geri geldi

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde uzun süredir yağmayan kara gece saatlerinde ilçeyi beyaza bürüdü.

Aşkale'de son 2 hafta içinde hava mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle ilçe halkında "bahar geldi" söylemleri başlamıştı. Dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı eski bir atasöz olan "Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır." hatırlattı.

Kar yağışı ilçe genelinde etkili olurken yüksek kesimlerde kar seviyesinin daha yüksek olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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