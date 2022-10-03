Kırşehir yerel: Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Çanakkale'de Düzenlenen İl Belediye Başkanları Toplantısı'na Katıldı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın ev sahipliğinde düzenlenen İl Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Belediyeler arasındaki dayanışma ve iş birliğini arttırmanın yanı sıra tecrübe paylaşımlarında bulunmak amacı ile belirli aralıklar ile düzenlenen İl Belediye Başkanları Toplantısı, 30 Eylül 2022 Cuma günü Şehitler Abidesi'nde düzenlenen Çelenk Sunma töreni ile başladı.

Şehitler Abidesi'ndeki Atatürk Anıtı'na sunulan çelengin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törende konuşan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, aralarında Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun da bulunduğu Belediye Başkanlarını Çanakkale'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, toplantının başarı ile geçmesini temenni etti.

Abidede düzenlenen törenin ardından Belediye Başkanları, Şehitler Abidesi'ni gezerek, şehitliklere karanfil bıraktılar. Şehitler Abidesi'nde düzenlenen programın ardından Alçıtepe'de vatandaşlar ile sohbet eden Başkanlar, ardından 57. Alay ve Conkbayırı Şehitlikleri'ni gezdi.

Belediye Başkanları, Tarihi Yarımada'daki programın ardından CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. CHP İl Başkanı Metin Ümit Ural, CHP Merkez İlçe Başkanı Süleyman Erte ile il ve ilçe yönetimlerinin bulunduğu ziyarette Belediye Başkanları, güncel konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

İl Belediye Başkanları Toplantısı programının ilk günü, Taihi Yalı Hanı, Çarşı Caddesi ve Aynalı Çarşı gezileri ile sona erdi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çanakkale İl Belediye Başkanları Toplantımız önecesi (Bilecik) Bozüyük Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret ederek görüş alış verişinde bulunduk.

Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun vizyon projelerinden birisi olan Boztram Raylı Sistem ile ilgili bilgiler alarak Kırşehir'de yapmayı planladığımız ve uzun vadede fosil odaklı araçları devre dışı bırakacak olan hafif raylı sistem projesiyle ilgili düşüncelerimizi paylaştık.

Ziyaretimizde Edirne'den Küplü Belediye Başkanımız Sayın Gökmen Altay ile de buluşarak sohbet etme fırsatı bulduk.

Çanakkake'de İl Belediye Başkanları toplantımızı gerçekleştirerek, illerimizde yaptığımız çalışmalarla ilgili görüş alış verişinde bulunduk. Halkımız için yeni projeler üretmeye devam edeceğiz.

2017 yılında Çanakkale'de gerçekleşen Adalet Kurultayı'nın kente bir armağanı olan ve üzerinde isim plakaları bulunan Adalet Heykeli'ni; Hoşgörü Parkı'nı, Hayrettin Karaca Aromatik ve Tıbbi Parkı ile Özgürlük Parkı'nı ziyaret ettik. Truva Atı heykeli önünde de anı fotoğrafımızı çektirdik.

Misafirperverlikleri için Çanakkale Belediye Başkanımız Sayın Ülgür Gökan'a tüm Kırşehirli hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum."