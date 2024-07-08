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Kırşehir Kalehöyük, tarihi ve doğal alan yerine otopark olarak kullanılıyor

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Kırşehir'de tarih ve doğasıyla bilinen Kalehöyük, otopark alanı olarak kullanılmaya başlandı. Vatandaşlar, tarihi ve kültürel mirasın bu şekilde kullanılmasına tepki gösterirken, şehirdeki otopark alanlarının yetersizliği de ortaya çıktı. Kalehöyük'te yapılan kazı çalışmalarında ise Kalkolitik döneme ait kalıntılar bulundu.

Kırşehir'de, tarih ve doğasıyla bilinen şehrin merkezinde yer alan Kalehöyük otopark alanına döndü.

Yüzyıllardır tarihi ve kültürel mirasın yaşatıldığı höyük alanının uygunsuz şeklide kullanılması vatandaş tarafından tepkiye neden olurken, şehirdeki otopark alanlarının yetersizliği de gün yüzüne çıktı. Höyük alanı çevresinde esnaf olan Erkan Kurt; insanların otomobilleri için otopark alanı bulamamasından dolayı bölgenin otopark alanı olarak kullanıldığını söyledi. Osman Kımçak isimli vatandaş ise; höyük ve çevresiyle sorumlu kişilerin daha fazla ilgilenmesinin tarihi mirasın kullanımı açısından önemli olduğunu belirtti. Kımçak açıklamasında; "Kırşehir denildiğinde aklımıza Kalehöyük geliyor. Tarihi süreç değerlendirildiğinde Kalehöyük eski çarşıların olduğu yerde kalıyor. Şehirde otopark sıkıntısı çok fazla, insanlar otopark alanı olarak da kullanıyor. Çünkü; insanların çarşı alanı çevresinde otomobillerini bırakacakları yerler yok. Bu nedenle de höyük çevresi otopark alanı oluyor" ifadelerini kullandı.

Höyük alanında Kalkolitik döneme ait kalıntılar bulundu

Kalehöyük'te 2012 ve 2013 yıllarında, Kırşehir Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Ahi Evran Üniversitesi koordinesinde bilimsel çalışmalar yapıldı. Kırşehir Merkez Kalehöyük'te gerçekleştirilen kazı çalışmalarında; 550 metrekarelik alanda kazı çalışmaları yapıldı. Höyükte; Osmanlı, Selçuklu, Bizans, Roma ve Helenistik dönem tabakalarının varlığı ortaya konuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2014 yılında sağlanan ödenek ile Frig, Hitit ve diğer Tunç Çağ kültürlerine, hatta Kalkolitik döneme ait kalıntı ve buluntulara ulaşılması hedeflenmişti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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