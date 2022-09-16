Kırşehir haberleri | Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı Etkinliklerine Katıldı

Kırşehir yerel haberi... Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı kapsamında Cacabey Meydanı'nda açılan ilçe ve misafir il stantlarını gezdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı kapsamında Cacabey Meydanı'nda açılan ilçe ve misafir il stantlarını gezdi.

Başkan Ekicioğlu, 15 Eylül 2022 Perşembe günü CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan, CHP İl Başkanı Baran Genç ve İYİ Parti İl Başkanı Müfit Göçen ile birlikte ilçe stantlarını ve misafir illerin stantlarını ziyaret ederek Ahilik Haftasını kutladı, görüş alış verişinde bulundu.

Ekicioğlu, ziyaretleri sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ahilik felsefesinin, birlikte olma ve dayanışma anlayışının ilimizden tüm ülkeye ve dünyaya yayılmasının avantajını hep birlikte en iyi şekilde kullanmalıyız.

Ahi Evran-ı Veli'nin kurduğu teşkilat Anadolu'dan Balkanlara, Asya'dan Afrika'ya, Dünyanın birçok yerinde örgütlenen bugünkü çağdaş anlamıyla sendikaların da temel ve evrensel prensiplerini oluşturmaktadır.

Ahilik felsefesinin Anadolu'nun ortasında birçok medeniyete beşiklik yapmış olan Kırşehir'imizin tarihsel ve kültürel olarak ne kadar önemli bir yer olduğunun altını bir kez daha kalın çizgilerle çizmemiz gerekir.

Bu noktada Ahiliği ve Ahilik Felsefesini ve dolayısıyla da Kırşehir'imizi hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtma noktasında büyük fırsat yakalamış durumdayız.

Ahilik haftası kapsamında gerek ilimizden gerekse de Eskişehir, Erzincan, Bursa, Sivas, Aydın, Gaziantep, Bursa, Kayseri, Nevşehir gibi illerden gelerek Ahilik haftası kapsamında dayanışma sergileyen herkese teşekkür ediyorum."