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UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı yarın başlıyor

Yerel Haberler

UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı yarın başlıyor

Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenen UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı'nın yarın düzenlenecek panelle başlayacağı bildirildi.

Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenen UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı'nın yarın düzenlenecek panelle başlayacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, üç gün sürecek program kapsamında UNESCO müzik şehirleri ile ortak etkinlikler düzenleneceğini belirtti.

Programın yarın Neşet Ertaş'ın konu edildiği panelle başlayacağını ifade eden Ekicioğlu, her gün farklı etkinliklerin gerçekleştirileceğini, Kırşehir'in tarihsel ve kültürel birikimine yaraşır şekilde anma programını tamamlayacaklarını aktardı.

Başta Neşet Ertaş olmak üzere, Anadolu Abdal geleneğinin bütün temsilcileri sayesinde "bozlağın anavatanı" olan Kırşehir'in müzik alanında UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na giren ilk ve tek şehir olduğunu hatırlatan Ekicioğlu, "Bu geleneğin yaşatılması, hak ettiği değere erişmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için planladığımız önemli çalışmalara, dünya müzik şehri olan Kırşehir'de bundan sonra da ara vermeden devam edeceğiz. 23-24-25 Eylül tarihlerinde, üç gün dolu dolu sürecek programlara tüm Kırşehirli hemşerilerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Yıldız - Yerel

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