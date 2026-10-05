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Kırşehir'de soğuk hava aktarlarda propolis ve pekmez satışını hareketlendirdi

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Kırşehir'de soğuk hava aktarlarda propolis ve pekmez satışını hareketlendirdi
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Kırşehir'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle vatandaşlar, hastalıklardan korunmak amacıyla aktarlara rağbet etti. Aktarlarda propolis, pekmez, tahin ve bitki çaylarına talep artarken, satışların havalar daha da soğudukça yükselmesi bekleniyor.

Kırşehir'de havaların soğumaya başlamasıyla birlikte vatandaşlar, kış aylarında hastalıklardan korunmak ve bağışıklıklarını desteklemek amacıyla aktarlara yöneldi. Aktarlarda propolis başta olmak üzere ceviz, üzüm, badem, pekmez ve tahin gibi ürünlere ilgi arttı.

Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış ürünlerinin satışlarında hareketlilik yaşanmaya başladı. Vatandaşların özellikle propolis, pekmez, tahin ve bitki çaylarının yanı sıra zencefil ve zerdeçal gibi ürünlere yöneldiği belirtildi. Aktar Ünsal Gümüş; kış mevsiminin gelmesiyle birlikte hastalıkların da görülmeye başladığını ifade ederek, vatandaşların doğal ürünlere ilgi gösterdiğini söyledi. Gümüş, "Kış mevsimi geldi, montlarımızı giydik. Hastalıklar da başladı. İyileşmek ve korunmak için insanlar doğal ürünleri tercih ediyor. Propolis, pekmez, tahin, üzüm, ceviz, zencefil ve zerdeçal gibi ürünler ile bunların karışımları vatandaşlar tarafından tercih ediliyor" dedi. Aktar Osman Kımçak ise havaların serinlemesiyle birlikte aktarlarda kış ürünlerine yönelik satışların başladığını belirtti. Kımçak, "Havaların soğumasıyla birlikte kış ürünlerinde satış fazlalığı oluştu. Özellikle pekmez, bitki çayları ve tahin satışlarında artış yaşandı" diye konuştu.

Aktarlarda kış aylarının vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan pekmez, tahin, bitki çayları ve çeşitli kuruyemişlere olan ilginin, havaların daha da soğumasıyla birlikte artması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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